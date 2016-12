Cum vrea Ministerul Economiei să diversifice exporturile româneşti

Cum vrea Ministerul Economiei să diversifice exporturile românești

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin strategia națională de export urmărește să sprijine internaționalizarea companiilor românești și promovarea acestora prin misiunile economice din străinătate. În perioada următoare va pune un accent deosebit pe diversificarea exporturilor, atât prin recuperarea unor piețe pierdute (Orientul Mijlociu, Nordul Africii, China, Asia), dar și identificarea de noi piețe. „Chiar și la acest nivel de peste 52 miliarde de euro, considerăm că potențialul de export al României este mult mai mare și trebuie să aducem noi produse la export. Structura actuală a comerțului exterior, dominată de mașini și echipamente de transport (42,3%) și alte produse manufacturate (îmbrăcăminte, încălțăminte etc.), trebuie diversificată. Trebuie să crească ponderea în exporturi și a altor produse cu valoare adăugată ridicată din România (industria de apărare, cybersecurity, IT, telecomunicații, echipamente electrocasnice, etc.) și să aducem noi sectoare la export (energia, agroindustria, turismul balnear etc.)” - a declarat Mihai Tudose, ministrul economiei.