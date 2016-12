Cum vor, mai nou, să promoveze România: Discover Dracula Tour

Federația Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS) lansează alături de tur operatorul S&S Travel un produs special destinat turiștilor străini bazat pe faima pe care o are în străinătate legenda lui Dracula. Discover Dracula Tour - the history and the legends, în concepția FPTS și S&S Travel, este mai mult decât un produs turistic, este o modalitate de promovare a României pe piețele exotice acolo unde promovarea țării noastre încă nu și-a făcut simțită prezența îndeajuns.Discover Dracula Tour va fi promovat întâi pe piețele asiatice, mai precis în China, Thailanda și Japonia, acolo unde reprezentanții FPTS au sesizat un interes sporit pentru locurile de legendă ale lui Dracula.„Legenda pe care se bazează Discover Dracula Tour - the history and the legends nu trebuie să incomodeze opinia publică românească, ci să fie transformată într-o modalitate de a spori incoming-ul de turiști străini, profitând de faima universală a acestei figuri și de atractivitatea pe care o reprezintă pentru turiștii străini.Falsele pudibonderii și orgolii nu-și au locul în concurența dură din turismul internațional. Dacă România nu va profita de acest brand, o vor face vecinii săi, în Serbia existând deja o inițiativă de a-l transforma pe Vlad Țepeș și legenda sa într-o poveste sârbească, tocmai pentru a o transforma într-un produs turistic al țării vecine. Legenda pe care o vinde acest produs turistic le va revela turiștilor străini câteva locuri frumoase din România, deschizând apetitul pentru cunoașterea acestei țări, pentru întâlnirea cu istoria ei și cu locurile ei de poveste“, sunt de părere inițiatorii acestui proiect pilot.Potrivit acestora, brandul Dracula nu trebuie promovat cu milioane de euro, nici construit, pentru că el există deja. „Singura noastră grijă trebuie să fie să aducem turiștii străini pe urmele faimoase ale acestei legende și să le descoperim România. Mulți străini nici nu știu că Transilvania legendei lui Dracula se află într-o țară numită România. Este greșeala noastră dacă vom lăsa această ignoranță să continue.Discover Dracula Tour - the history and the legends își va urma drumul său nu doar spre piața turiștilor din Asia, ci și spre Europa și SUA, în această din urmă țară existând un interes special pentru legenda lui Dracula, așadar și un potențial semnificativ de atragere a turiștilor străini“, mai spun reprezentanții FPTS și S&S Travel.