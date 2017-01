Cum vor fi prinşi cei ce-şi închid caloriferul

5

Rezistenta prin umor sau Aspirina care trateaza meningita sociala

Bancurile au facut cariera in anii comunismului,cand au devenit o forma de protest.Vad ca istoria se repeta.Un tanar cu talent literar ar putea sa faca o cariera in "industria" umorului romanesc.Umorul poate vindeca o societate bolnava ca a nostra.Este suficient sa deshizi televizorul sau geamul din strada ca sa te apuce rasul.De cele mai multe ori,in spatele unui banc se ascunde o realitate trista.Este cazul intamplarii imaginare de mai sus,sau cazul politrucului de la Braila care afirma ca "daca nu intrati intr-o normalitate a voastra de media,vizavi de PSD...va retrag atestarea.." Biciul,ordinul,obligativitatea,destructurarea regimului legionar,au ajuns instrumente de guvernare.In spatele acestor masuri care par hazlii se ascunde o realitate trista,spuneam:calitatea omului care l-am ales sa ne conduca.Asa ne dam seama ce au inteles acesti guvernanti din libertatea cuvantului,democratie sau din libera concurenta.Ma astept sa apara noi legi cum ar fi legea care te obliga sa cumperi pepeni de Dabuleni pentru ca pepenele de Calarasi are gust ranced de basist.Sau o lege care te obliga sa stingi lumina cand iti pupi nevasta sau te obliga sa deschizi televizorul in campania electorala.Sa ne intoarcem la gigatariful caldurii din casele noastre.Am ajuns sa culegem ce am semanat.Absenta unor programe UNITARE de rebilitare termica,ne-a adus in situatia asta.Fiecare a procedat asa cu a crezut el de cuviinta.Blocurile in care locuim,chiar daca sunt "blocuri comuniste" asa cum afirma cu dispret primarul inimilor noastre,blocurile sunt ale Constantei.Singurul care avea obligatia SA ACTUALIZEZE in mod unitar,centralizat si eficient sistemul de incalzire aste primarul orasului.Nu a fost sa fie.Totul a ramas de izbeliste -DEZVOLTARE la INTAMPLARE ! In afara de problemele care au aparut deja in retelele centralizate de incalzire,trebuie sa luam in seama si aspectul exterior al cladirilor.Uitati-va la cum arata fatadele blocurilor.Un apartament este izolat,altul nu este,un apartament este zugravit intr-o culoare altul in alta culoare.Intr-un fel,aceste fatade seamana cu costumul de paiata al primarului. Orasul este imaginea noastra in oglinda.Cum e turcu-i si pistolul.Situatia se va agrava in viitor.Fiecare se va incalzi dupa posibilitatile lui materiale.Nu poti sa-i condamni,nu poti sa-i obligi pe proprietari.Imaginati-va ca apartamentul de la parter se va incalzi cu lemne,apartamentul de la etaj cu carbuni,la alt etaj cu centrala pe gaz,altul pe motorina,altul cu gaz lampant si in sfarsit cel de la ultimul etaj se va incalzi cu promisiuni sau scrisori electorale.Daca nu va inchipuiti cum va arata fatada unei cladiri care nu are incalzire centralizata,va rog sa cautati pe internet imagini cu blocuri locuite de rromi in Ferentari.Imi imaginez ca vecinul de la etajul 2 va striga la cel de jos "Vecineee,stinge-ti soba aia ca mi-ai bagat numai fum in casa !" Imi imaginez ca prin cartier auzim in fiecare dimineata strigate de genul asta "Carbuni...Carbuuuni aveam...carbbb..carbbb... carbuni neamuleee!" si la pranz "Cosarul...cosaaarul...cosuri desfundam !" iar seara "demachiaj fete...faceam...fum carbuni spalam !" Asta e orasul viitorului,orasul fumurilor noastre.Mi-a iesit cosaru-n drum/Griji,nevoi, necaz,durere/Se vor duce ca un fum.."