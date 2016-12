Cum vor fi impozitate unităţile de învăţământ preuniversitar

Cum vor fi impozitate unitățile de învățământ preuniversitar

În legătură cu informațiile apărute în mass media referitoare la impozitarea entităților din învățământul preuniversitar, respectiv universitar, Ministerul Finanțelor Publice face următoarele precizări:Regimul de impozitare pentru entitățile din învățământul preuniversitar și pentru cele din învățământul universitar din Codul fiscal rescris, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016, sunt identice cu cele din actualul Cod fiscal. În noul Cod fiscal este clarificată scutirea de la plata impozitelor pentru entitățile din învățământul universitar, de care aceste instituții beneficiază și în prezentVă prezentăm în continuare prevederile legislative relevante în materie:În actualul Cod fiscal, adoptat prin Legea nr.571/2003:“Art.15. - (1) Sunt scutiți de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:g) instituțiile de învățământ particular acreditate, precum și cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, (…)”În Codul fiscal rescris, adoptat prin Legea nr. 227/2015 (intră în vigoare la 1 ianuarie 2016):„ Reguli speciale de impozitareArt.15. - (1) În cazul următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri:b) pentru instituțiile de învățământ particular superior acreditate, precum și cele autorizate, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale”În Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:CAPITOLUL IIStructura sistemului național de învățământ preuniversitar„Art.22. - (1) Sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale autorizate/acreditate.""Art. 60. - (1) Învățământul particular și confesional se organizează conform principiului nonprofit în unități de învățământ preuniversitar, la toate nivelurile și formele, conform legislației în vigoare.""Art. 61. (4) Persoanele juridice și fizice pot înființa, conform legii, unități de educație timpurie și de învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal.”TITLUL IIIÎnvățământul superior“Art. 114. - (1) Prezentul titlu reglementează structura, funcțiile din domeniul didactic, organizarea și funcționarea învățământului superior din România.(2) Învățământul superior este organizat în universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare și altele asemenea, denumite în continuare instituții de învățământ superior sau universități.(3) Instituțiile de învățământ superior sunt organizații furnizoare de educație care desfășoară activități de învățământ pe bază de programe de studii autorizate și, după caz, acreditate, în condițiile legii, de formare inițială și continuă de nivel universitar, programe ce funcționează pe principiul calității necesar pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcți și indirecți din societate.(4) Instituțiile de învățământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituții au personalitate juridică, au caracter nonprofit și sunt apolitice.”Ca urmare a promovării, prin prevederile Legii educației naționale, a “principiului non-profit”, entităților din învățământului preuniversitar, denumite de legea menționată, “unități de învățământ”, le sunt aplicabile prevederile Codului fiscal actual referitoare la organizațiile nonprofit (venituri neimpozabile reglementate expres, completate de un plafon neimpozabil din veniturile economice, la nivelul echivalentului în lei a sumei de 15.000 euro) sau cele generale, aplicabile celorlalți contribuabili plătitori de impozit pe profit.Entitățile din învățământul superior, care sunt conform Legii educației naționale “instituții de învățământ superior”, sunt scutite de la plata impozitului pe profit, atât de actualul Cod fiscal, cât și de Codul fiscal care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.