Cum va fi noul an pentru economia României. Economiştii şi bancherii sunt optimişti

Cum va fi noul an pentru economia României. Economiștii și bancherii sunt optimiști

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

2016 va fi un an bun pentru economia României, susțin la unison economiștii, bancherii și instituțiile de prognoză. Autoritățile sunt puse însă sub presiunea anului electoral în care urmează să fie organizate două runde de alegeri - locale și parlamentare.Încasările în creștere la bugetul de stat, stabilitatea politică, dar și măsurile fiscale recent adoptate fac economia țării noastre din ce în ce mai competitivă, susțin analiștii și bancherii.Estimările Comisiei Europene și ale Fondului Monetar Internațional poziționează creșterea economică între 3,9 și 4,1% în 2016.Deși avansul economiei va fi unul substanțial, cheltuielile statului vor fi mult mai mari față de ce se va strânge în visteria statului. Astfel golul la buget va fi de 2,8%, foarte aproape de limita maximă admisă de Uniunea Europeană de 3 procente. Asta pentru că Executivul a mărit salariile mai multor categorii de angajați.Un alt element important în noul an este cursul de schimb valutar. Acesta va fi unul stabil, estimează bancherii. Moneda națională chiar va prinde ușor putere în raport cu cea europeană, iar cotația medie va fi de 4 lei și 44 de bani pentru un euro.Produsele fabricate în România vor avea căutare și mai mare pe piețele externe și astfel exporturile vor urca de la 55 la aproape 60 de miliarde de euro, spune Comisia de Prognoză.De asemenea. importurile vor fi în creștere anul acesta, cu 5 miliarde de euro față de 2015, până la 67,5 miliarde de euro.