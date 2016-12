Cum va evolua piaţa locurilor de muncă pentru navigatori şi cadeţi

3

Locuri de munca

E interesant articolul. Din pacate nu este cea mai corecta abordare. Ma asteptam sa vad ce fac acesti agenti de crewing pentru a avea mai multe locuri pentru romani dar nimic. Se multumesc cu ce au, eventual o spaguta acolo cat casa de la noii veniti si cam atat. Am trecut prin multe agentii de crewing. Toti vor sa para ca sunt taticii navigatorilor, ca ei au painea si cutitul si daca te uiti un pic mai drept in ochii conducatorului, parca i-ai omorat pe masa si pe tacsu, este ca pe vremea de acum 3000 de ani de la curtea Chinei. Daca te uitai la imparat te omora. Pacat ca am ajuns asa si din pacate nu are cine sa ne apere de aceste abuzuri. Fireste, mai sunt cativa care fac exceptie dar majoritatea e cum va spun.