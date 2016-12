Cum va arăta sezonul estival 2013

Nici nu s-a terminat bine sezonul estival 2012, că deja hotelierii de la malul mării și agențiile de turism își fac planuri pentru anul următor, unele pe alocuri destul de ambițioase. În week-end-ul care a trecut a avut loc, în Mamaia, a VI-a ediție a celui mai important eveniment de contractare a bazei hoteliere de pe litoral și din Delta Dunării, organizat de Asociația Litoral - Delta Dunării. Iată și care ar fi concluziile finale, puse pe hârtie de organizator, ca urmare a discuțiilor purtate cu hotelierii și cu touroperatorii. În primul rând, un aspect extrem de important, am avut cel mai bun sezon estival din ultimii patru ani! Hotelierii și investitorii în turism solicită însă ferm modificări legislative urgente care să atragă dezvoltarea investițiilor hoteliere, dar și o mai puternică promovare a destinațiilor românești. Aceștia vor o reducere a fiscalității, pentru a putea concura cu țările vecine care vând un produs turistic similar, reducerea TVA și aplicarea acestei reduceri la cazare cu pensiune completă și all inclusive, introducerea stimulentelor pentru atragerea de turiști străini, dar și susținerea zborurilor charter către aceste destinații.Referitor la creșterile de preț anunțate zilele trecute, oficial reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării anunță, pentru sezonul estival 2013, o creștere de maximum 5% a tarifelor, și asta doar în cazul hotelurilor unde se va investi în upgradarea serviciilor oferite. De asemenea, ca și noutate, pentru sezonul 2013 se vor lansa alte două programe „Seniori pe litoral” și „Clubbing la Mamaia - All night long Romanian Riviera!”.Se pare că și turiștii străini vor fi mai mulți, sau cel puțin așa speră hotelierii și touroperatorii. „Preconizăm o creștere a numărului de turiști străini pentru sezonul 2013. Suntem în discuții avansate cu touroperatori polonezi, israelieni, iranieni și germani, pentru derularea de zboruri charter către aeroporturile Constanța și Tulcea”, au precizat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.Mai mult, aceștia estimează, de asemenea, și că un număr mai mare de hoteluri de pe litoral va introduce în ofertă pachetele de vacanță All Inclusive.„Acum începem să lucrăm la un master plan litoral - Delta Dunării, o strategie pe fiecare stațiune, alături de hotelieri, autoritățile locale, agenții de turism, operatori privați implicați în turismul local. Avem nevoie de o actualizare a master planului realizat de Organizația Mondială a Turismului în anul 2007, care să corespundă cu necesitățile și realitățile actuale ale dezvoltării și promovării litoralului și Deltei Dunării”, a precizat Corina Martin, președintele asociației.