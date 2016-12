Cum ştiu să promoveze agenţiile de turism Bulgaria. Motive să alegi Albena

Cum știu să promoveze agențiile de turism Bulgaria. Motive să alegi Albena

Agențiile mari de turism promovează intens în această perioadă litoralul bulgăresc! Iată câteva motive să pleci în vacanță cu familia în stațiunea Albena, potrivit Balkan Travel.Primul motiv: anul acesta stațiunea Albena are un produs exclusiv - club pentru copii cu animație în limba română!Clubul este amenajat în hotelul Ralitsa 3* pentru oaspeții din hotelurile Vita Park 3* / Ultra All Inclusive și Ralitsa 3* / Ultra All Inclusive.Apoi, se organizează seri tematice și petreceri în grădină.Oaspeții se vor bucura de specialități bulgărești, franțuzești, italienești și mexicane într-un decor și o atmosferă specifică.La capitolul gastronomie, s-a deschis însă un restaurant (meniuri noi și sănătoase, cu mult peste proaspăt, fructe de mare, legume și fructe), pentru oaspeții cazați în hotelurile Ultra All Inclusive: Ralitsa Superior 4*, Ralitsa 3*, Vita Park 3* și Com 3*. Important, turiștii cărora nu le place să se trezească dimineața devreme în timpul sejurului vor avea ocazia sa ia mic dejun târziu, chiar și până la 12.00.Plaja - Două șezlonguri și o umbrelă pe plajă sunt incluse în pachetele pentru aproape toate hotelurile din Albena.