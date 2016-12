Cum se sărbătoreşte Ziua Marinei Române pe mare?

Cum se sărbătorește Ziua Marinei Române pe mare?

Întrebarea am adresat-o căpitanului de cursă lungă Romeo Stavăr - Vergea, directorul companiei de crewing CMA Ships, din Constanța.„Pe navele CMA CGM sunt echipaje internaționale. Vă dați seama că este cam greu să sărbătorești acest eveniment. Pe vremuri, pe navele din flota Navrom, se sărbătorea. Acum situația este diferită, navigatorii români muncesc la companii străine, în echipaje multinaționale. Acolo unde sunt comandanți români, cu siguranță se sărbătorește. Tradițiile sunt respectate. Condiția este ca navele să nu fie în port, sub operare, căci atunci nu mai au timp de sărbători. În rest, navigatorii români trimit mesaje de ziua lor la companie și către alte nave. La rândul lor, primesc mesaje de felicitare. Categoric, evenimentul nu este trecut cu vederea”, ne-a declarat acestaÎn 2015, compania CMA CGM asigură peste 400 de locuri de îmbarcare, pe care se rulează mai mult de 800 de navigatori, și 52 de locuri de practică, pentru 156 de cadeți pe an. În 2015, în flota CGA CGM sunt programate să intre șapte nave noi.La rândul său, Aurel Stoica, secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Cei mai mulți navigatori români nu au cum să sărbătorească Ziua Marinei, întrucât muncesc pe nave străine, în echipaje internaționale. De regulă, pe mare, se sărbătoresc evenimentele religioase. În prezent, de Ziua Marinei Române se trimit mesaje de felicitare. Acolo unde e un comandant român se mai organizează un grătar, dacă nava e în marș și echipajul are ceva timp la dispoziție. Nici pe vremuri nu se făcea prea mare sărbătoare la bord, decât de sărbătorile religioase. Eu nu îmi aduc aminte să fi fost mese festive la bordul navelor, când ne prindea Ziua Marine pe mare.”