Cum se calculează noua taxă auto

2

ne meritam soarta

asa ne trebuie! acceptam sa fim jupuiti de vii. taxe, taxe si impozite. sub pretextul crizei acceptam sa fim umiliti, inghitim toate povestile guvernantilor. criza este la romanul de rand in timp ce ei prospera. suntem un popor de lasi. onor grecilor, francezilor, italienilor, etc. noi de ce nu protestam? de ce nu iesim in strada sa ne cerem drepturile? de ce acceptam toate marsaviile? de ce? cand vad pe guvernanti ca-mi spun ca romania sta mai bine decat grecia, imi vine sa iau mitraliera sa trag in ei. cum ma pot eu compara cu un grec? eu am un salariu de 178 euro, iar salariul minim in grecia este de 650 eura, in situatia in care preturile sunt mai mari in romania. acceptam fara sa protestam, acceptam o noua taxa, acceptam ineptiile lor. mana pe bate si sa scapam de ei!