Cum se acordă ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copiilor

Cum se acordă ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copiilor

În ședința de guvern de astăzi au fost aprobate normele metodologice pentru aplicarea legii prin care se acordă părinților și reprezentanților legali zile lucrătoare libere pentru îngrijirea sănătății copiilor.Ziua liberă urmează să se acorde unuia dintre părinți, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, în baza unei cereri depusă cu 15 zile înainte de vizita la medic. Părintele care solicită ziua liberă trebuie, de asemenea, să dea o declarație pe propria răspundere, conform căreia celălalt părinte nu a solicitat o zi liberă în acel an, și nici nu o va solicita.Controlul medical se poate efectua atât în sistemul public de sănătate, cât și în cel privat. După efectuarea controlului medical, părintele/reprezentantul legal al copilului are obligația să prezinte medicului de familie al copilului rezultatele investigațiilor. Pe baza acestora, medicul de familie eliberează gratuit o adeverință, pe care părintele/tutorele o va prezenta angajatorului drept dovadă că acest control medical a fost efectuat. În situația în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului școlar, iar copilul frecventează o formă de învățământ preuniversitar, medicul de familie are obligația de a elibera pentru acesta o scutire medicală.Potrivit Legii 91/2014, se acordă părinților/tutorilor asigurați în sistemul asigurărilor sociale de stat o zi sau două zile lucrătoare libere, în funcție de numărul copiilor pentru a verifica anual starea de sănătate a copilului/copiilor.Familiile sau persoane care au în îngrijire unul sau doi copii au dreptul la o zi lucrătoare liberă, iar ce care au trei sau mai mulți copii vor beneficia de două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. De asemenea, pentru această zi liberă, angajatorul nu are obligația să plătească părinților drepturile salariale aferente unei zile de lucru.