Cum să vinzi rapid şi la preţul dorit o maşină second-hand

Cum să vinzi rapid și la prețul dorit o mașină second-hand

Vânzarea unei mașini rulate este o decizie importantă. De aceea, trebuie să aveți în vedere o serie de factori care pot contribui la scoaterea prețului pe care îl doriți. Iată cum trebuie să pregătiți mașina și cum să găsiți un echilibru între minim și maxim în ceea ce privește prețul, astfel încât să fiți mulțumiți, din datele puse la dispoziție de autovit.ro.Ca și vânzător, trebuie să știți care este metoda de tranzacționare preferată. De exemplu, dacă vreți să vindeți mașina foarte repede, o soluție ar fi să apelați la „trade-in”, adică la un dealer specializat în cumpărarea de mașini rulate. Însă acest mod reprezintă un dezavantaj, pentru că prețul de vânzare către dealer va fi mult mai mic decât cel din piață, în general cu o mie de euro sau chiar mai mult. Totuși, majoritatea celor care își vând mașinile aleg să pună anunțuri pe site-urile de specialitate și stabilesc întâlniri cu posibili cumpărători, persoane fizice. Și în acest caz, în care vânzătorul postează un anunț pe site, există șanse mari să vândă foarte repede mașina dacă prețul solicitat este sub media pieței pentru modelul respectiv și dacă mașina este bine întreținută.Cum trebuie pregătită mașina Pentru a facilita tranzacția, mașina trebuie să fie îngrijită, fapt pentru care este recomandată o igienizare temeinică atât exterioară, dar și interioară (tapițerii, covorașe, aspirare completă). Pentru cei care vând mașini mai scumpe, de peste 10-15.000 euro, este recomandat „detailing-ul”, operațiune care presupune spălat profesional/chimic, polish vopsea și faruri. De asemenea, dacă un bec de la faruri sau stopuri este ars, merită înlocuit. Același lucru este valabil și pentru diverșii martori de bord. Contează mult și amănunte precum un ștergător rupt, lipsa antenei sau un cheder stricat sau deteriorat.Prețul - găsirea unui echilibru Stabilirea prețului corect al mașinii este un aspect esențial. Varianta optimă este atunci când prețul este realist: nici nu-i sperie pe cei care caută mașini, dar nici nu este prea mic, caz în care vânzătorul pierde bani, iar cumpărătorul este suspicios. Cel mai bun punct de pornire pentru a stabili un preț realist este căutarea de anunțuri cu mașini similare pe autovit.ro și observarea prețurilor cerute de ceilalți vânzători.Prețul va fi peste medie dacă numărul de kilometri este mic, iar mașina este în stare foarte bună. Prețul este influențat și de timbrul de mediu: dacă trebuie plătit la revânzare, cumpărătorul va insista ca prețul să fie mai mic pentru a compensa plata timbrului, suma nefiind una neglijabilă (cel mai adesea între 500 și 1.000 euro pentru o mașină de volum). Prețul de vânzare va fi mai mic pentru mașinile în care s-a fumat constant, dar și pentru cele în care tapițeria are pete de cafea, grăsime etc., semn că proprie-tarul nu a întreținut foarte bine mașina.Întâlnirea cu potențialul cumpărător Dacă un cumpărător a decis să vadă mașina înseamnă că este cu adevărat interesat, iar la telefon rămâne de stabilit doar ora și locul. Vânzătorul trebuie să fie răbdător, potențialul cumpărător va inspecta detaliat mașina, fie însoțit de un prieten cunoscător, fie de un mecanic și cu siguranță va face remarci critice pentru a obține un preț mai bun. Dacă prețul rămâne singurul obstacol, vânzătorul trebuie să fie flexibil și să arate că este dispus să negocieze.