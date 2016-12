Microtranzacțiile - un model perfect de business

Cum să faci un milion de dolari cu un urs panda

În lexicul modern, grinding înseamnă să faci un câștig mare adunând foarte multe câștiguri mici. Există jucători de poker care sunt grinders, limitându-se doar la câștiguri mici, multe și sigure, fără a risca să piardă totul într-un pot mai mare. Există însă și companii care fac același lucru. În urmă cu două săptămâni, Blizzard Entertainment, producătorul jocului online World or Warcraft, a scos la vânzare un urs panda, care poate fi folosit ca animal de companie, în joc. Ursul, inspirat de personajul principal din filmul de animație Kung-Fu Panda, nu aduce niciun beneficiu jucătorilor. Este doar un accesoriu amuzant, care poate fi adăugat la colecția de peste 100 de animale de companie ce se regăsesc în lumea virtuală. Prețul ursului este de 5 dolari, Blizzard anunțând că donează 50% din încasări în scopuri caritabile. Nu este un preț mare. Dar, dacă ne gândim că World of Warcraft este jucat de peste 14 milioane de persoane, atunci câștigul final este uriaș. La o primă estimare, în jur de 500.000 de urși panda au fost vânduți, ceea ce înseamnă un profit de 2,5 milioane dolari, din care 50% au mers către fundația caritabilă Make-A-Wish. Mai mult, la câteva zile de la apariția ursului în magazinul virtual, cei interesați să îl cumpere au fost întâmpinați de un mesaj ciudat: „Sold Out”. Cu alte cuvinte, stocul a fost epuizat, ceea ce este imposibil, având în vedere că vorbim despre un simplu cod informatic, nu de un urs în carne și oase. Eroarea în cauză a stârnit și mai mult interesul jucătorilor, fiind corectată ulterior, cu scuza că „sistemul a confundat infinitul cu zero”. Modelul microtranzacțiilor este din ce în ce mai folosit în industria jocurilor electronice, tot mai mulți producători apelând la astfel de strategii de marketing pentru a atrage clienți. O altă formulă clasică este oferirea de conținut extra, contra cost. EA Games, unul dintre cei mai mari developeri din industria de profil, folosește acest sistem în cazul Dragon Age: Origins. Pe lângă jocul propriu-zis, care costă în jur de 30 de dolari, jucătorii mai pot cumpăra, opțional, două pachete de conținut descărcabil, care adaugă noi zone și noi misiuni în joc. De asemenea, există și posibilitatea oferirii de valoare adăugată. Prețul mediu al unui joc electronic pentru PC este de 30 - 40 dolari. Pentru 10 - 15 dolari în plus, companiile oferă versiuni de colecție ale jocurilor, care includ, pe lângă aplicația în sine, și diverse alte obiecte personalizate (termos, cutii de mâncare, căști, cărți). Aceste strategii nu sunt limitate însă doar la industria software. Ele pot fi aplicate cu succes de firmele din orice domeniu. În special acum, când consumatorii nu mai sunt dispuși să cheltuiască la fel de mult, serviciile suplimentare, oferite la prețuri mici, pot reprezenta cheia ieșirii din criză.