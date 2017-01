Utilitar

Cum să faci… un plan de afaceri

Ştire online publicată Marţi, 07 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dosarul pentru contractarea fondurilor structurale trebuie să conțină și un plan de afaceri, poate cea mai importantă componentă, întrucât demonstrează că solicitantul are un… plan. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană vede că fondurile merg către o firmă cu o strategie bine definită, care are temele făcute și știe exact ce urmează. În continuare, iată câteva coordonate esențiale dintr-un plan de afaceri, compilate pe baza datelor oferite de Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța. 1. Titlul trebuie să precizeze elementele definitorii ale planului de afaceri. Nu este știre, nu este roman, așa că nu e cazul să fiți artistici. Un titlu de genul „Plan de creștere pe valurile crizei” nu este considerat „corect”. De asemenea, pe prima pagină a planului de afaceri trebuie să apară și datele de contact și identificare ale societății. 2. Scopul și obiectivele vor fi prezentate concret, fără date inutile sau artificii tehnice. Trebuie să se înțeleagă exact pentru ce se cer banii și cum vor fi cheltuiți banii. 3. Descrierea afacerii cuprinde informații despre istoria și managementul întreprinderii, resursele umane disponibile și situația financiară. 4. Prezentarea proiectului este cea mai importantă parte a planului de afaceri. Descrieți în detaliu tot ce ține de produsele care fac scopul investiției, tehnologiile moderne folosite, calitățile firmei față de concurență, planuri de viitor și detalii tehnice despre cum vor fi asigurate utilitățile și avizele necesare derulării investiției. 5. Planul operațional cuprinde „tehnicalități”: descrierea fluxului tehnologic, descrierea serviciilor oferite, producția preconizată și costurile de întreținere ale firmei. 6. Analiza pieței oferă o imagine de ansamblu asupra clienților și concurenței, cererii și ofertei. 7. Strategia de marketing cuprinde detalii despre cum vor fi promovate și vândute produsele care fac scopul investiției, pentru a verifica profitabilitatea acesteia. 8. Planul financiar este bilanțul firmei solicitante și include necesarul de finanțare, sursele de finanțare disponibile și/sau urmărite, datoriile curente și balanța estimativă de venituri și cheltuieli pe minimum trei ani. 9. Anexe și alte documente, adică orice alte date care pot face proiectul și mai atractiv (scheme, desene, etc)