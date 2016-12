Cum puteţi deveni furnizorul de bunuri şi servicii al ONU

Cum puteți deveni furnizorul de bunuri și servicii al ONU

Ce-ați spune dacă firma dumneavoastră ar deveni furnizorul de produse și servicii ai Organizației Națiunilor Unite? Vi se pare imposibil? Aflați că vă înșelați. Orice companie comercială din lume poate fi furnizor al ONU, dacă îndeplinește cerințele organizației. Lucrul acesta l-am aflat de la Valentina Golubnichy - ofițer în cadrul secretariatului diviziei de aprovizionare a Națiunilor Unite.Înaltul funcționar s-a deplasat la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța pentru a se întâlni cu 30 de reprezentanți ai mediului de afaceri local și a le ține un seminar privind sistemul și procedurile de achiziționare de bunuri de către ONU.Trebuie precizat faptul că reuniunea a fost organizată din inițiativa lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, în colaborare cu Biroul de Promovare Comercial-Economică din cadrul Consulatului General al României la New York. Un seminar similar a avut loc și în București. Aceste reuniuni reprezintă unul dintre roadele vizitei pe care Daraban a efectuat-o, recent, în Statele Unite ale Americii.Stimați agenți economici, Organizația Națiunilor Unite face achiziții de câteva miliarde de dolari în fiecare an pentru activitățile și programele sale, pentru asigurarea funcționării agențiilor, oficiilor și misiunilor sale din întreaga lume. În anul 2014, achizițiile totale ale ONU au depășit 3,2 miliarde de dolari.Pentru aprovizionare apelează la furnizori de pe toată planeta, fără nicio discriminare. Sistemul de achiziționare este transparent și are la bază principiul „calitatea cea mai înaltă la prețul cel mai mic”.Pentru a participa la procesul de achiziții al ONU, companiile trebuie să se înregistreze în baza de date de potențiali furnizori, pe site-ul diviziei de aprovizionare (www.un.org./depts/pld). Firmele care furnizează servicii sau produse către ONU trebuie să se conformeze codului de conduită al partenerilor organizației. Este evident că cei ce vor să facă afaceri cu organizația trebuie să ofere produse și servicii de calitate și să respecte, fără cea mai mică abatere, clauzele contractuale.Multe dintre produsele și serviciile de interes pentru achizițiilor ONU pot fi furnizate și de către agenții economici constănțeni. În 2014, organizația a achiziționat: servicii de transport aerian (770 milioane de dolari), produse chimice și petroliere (565 milioane de dolari), expediții și livrări internaționale (170,9 milioane de dolari), produse alimentare și servicii de catering (377 milioane de dolari), autovehicule și echipament de transport, inclusiv părți componente (98 milioane de dolari), echipamente și servicii de telecomunicații (125 milioane de dolari), echipamente de procesare electronică a datelor (112,4 milioane de dolari), construcții, clădiri prefabricate (90,6 milioane de dolari), servicii de arhitectură, inginerie și construcții (175 milioane de dolari), servicii de administrare de clădiri și întreținerea acestora (59,3 milioane de dolari), echipamente și servicii de siguranță și securitate (55,6 milioane de dolari) și altele.România se numără, deja, printre țările furnizoare ale ONU. În 2014, agenții economici din țara noastră au livrat bunuri și servicii în valoare de 4,8 milioane de dolari, în 2013, de 7,2 milioane de dolari, iar în 212, de 4,8 milioane de dolari. Am convingerea că, în foarte scurt timp, numărul lor va crește, ca urmare a răspândirii informațiilor la nivelul mediului de afaceri.Stimați agenți economici, vă sfătuiesc să nu aveți nicio reținere și să explorați web-site-ul diviziei de aprovizionare al ONU. Înregistrați-vă în baza de date și urmăriți toate anunțurile de achiziții publice! Oricând se poate ivi o oportunitate de a încheia un contract. O afacere cu ONU este aducătoare nu doar de profit, ci și de prestigiu. Gândiți-vă cum v-ar sta dacă pe cartea dum-neavoastră de vizită ar scrie „Furnizor oficial al ONU”?