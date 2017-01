Cum previne portul Constanţa "importul" de Ebola?

Cum previne portul Constanța "importul" de Ebola?

Bulk-carrier-ul „Pegasus” este așteptat să sosească pe data de 1 noiembrie 2014, la Constanța. A plecat pe 5 octombrie 2014, din portul Freetown, Sierra Leone, încărcat cu 54.200 tone de bauxită. Sierra Leone este, alături de Guineea și Liberia, una dintre țările cu cea mai largă răspândire și cea mai intensă transmisie a virusului Ebola. Potrivit raporatelor Organizației Mondiale a Sănătății, până în prezent a raportat 3.896 cazuri, din care 3.389 confirmate, și 1.281 de decese. Din acest motiv, navele care vin din această zonă de mare risc trebuie tratate cu o atenție deosebită de către autoritățile sanitare de frontieră.„Pegasus”a tranzitat Strâmtoarea Gibraltar pe 24 octombrie și se îndreaptă spre Dardanele. În apele Turciei, se va confrunta cu măsurile restrictive impuse de Direcția Generală de Sănătate pentru Frontieră și Zonele de Coastă. Navelor din Sierra Leone, Liberia, Ghana și Nigeria le este interzis contactul cu partea continentală, pentru schim-bul de echipaj, aprovizionarea cu alimente și apă, buncheraj și alte proceduri similare. Din cauza riscului ridicat de răspândire a virusului Ebola, contactul cu aceste nave este considerat extrem de riscant, fiind permis numai după un interval de 21 de zile de la părăsirea porturilor din țările respective. Acesta corespunde perioadei de incubație a virusului, după care apar primele simptome ale bolii, care pot fi depistate de medici. Porturile turcești nu sunt singurele care impun restricții și perioade de carantină navelor ce vin din Africa de Vest. Spre exemplu, Autoritatea Maritimă și Garda de Coastă din Marea Britanie monitorizează cu mare atenție aceste nave.În urma declanșării crizei Ebola, în shipping-ul internațional s-au introdus noi clauze în contractele de transport, în scopul atenuării riscului ca navele să intre în carantină. Desigur, cele ce acționează în zonele cu risc de contaminare își iau măsuri de preve-dere, echipajele fiind instruite să respecte procedurile special instituite pentru evitarea contractării virusului. Cu toate acestea, o serie de companii de naviga-ție au intrat în panică, refuzând să își mai tri-mită navele în porturile din Africa de Vest. Pe 27 noiembrie, va sosi la Constanța și bulk-carrier-ul „Universal Bangkok”, cu o încărcătură de 55.000 tone de bauxită, din Sierra Leone. Pe 27 octombrie, nava se afla în portul Lagos, din Nigeria, țară în care au fost înregistrate 20 de cazuri de îmbolnăvire și 8 decese. Pentru a preveni „importul” virusului ucigaș, autoritățile române au adoptat un protocol care stabilește cum trebuie acționat în cazurile suspecte sau confirmate de boală și au făcut un instructaj cu reprezentanții instituțiilor și agenților economici din „prima linie” de contact cu navele. Documentul se numește: „Protocol privind măsurile luate în portul Constanța - Urgența de sănătate publică - Ebola 2014". De la prima lectură, se constată că procedurile stabilite prin protocol sunt lacunare, superficiale. Spre exemplu, nu este prevăzută nicio procedură în cazul piloților, aceștia fiind primii care urcă la bordul navelor; se vorbește despre echipamentul de protecție adecvat, fără să se precizeze cum trebuie să arate și ce trebuie făcut cu el după folosirea la navă. „Ni se cere să ne asigurăm singuri echipamentul de protecție, care nu se găsește în comerț. Sunt multe lucruri neclare cu aceste proceduri” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, pilotul Sergiu Floca, secretarul Asociației Piloților Maritimi „Euxin”, din Constanța. Medicul Carmen Niculescu, șefa Cabinetului Medico - Sanitar de Frontieră Constanța, a refuzat să ne ofere informații privind modul concret de acțiune la navă, trimițându-ne la purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, de parcă acesta ar fi în temă. Nava „Pegasus” are 189,99 metri lungime, 32 metri lățime, capacitatea de 56.540 tdw, a fost dată în exploatare în 2013 și este înregistrată sub pavilion Insulele Marshall. Nava „Universal Bangkok” are 189,91 metri lungime, 32,25 metri lățime, capacitatea de 56.728 tdw, a fost construită în 2012 și este înregistrată sub pavilion Malta.