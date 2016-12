Cum poţi schimba viaţa unui tânăr nu prea norocos, cu un pumn de bani

Cum poți schimba viața unui tânăr nu prea norocos, cu un pumn de bani

Trecem printr-o perioadă dificilă, însă chiar și acum, dacă există un strop de voință, implicare, se pot creiona vise și pentru tinerii cărora viața nu le-a rezervat, cel puțin până în prezent, prea multe bucurii. O mână de oameni de la Asociația Apis Tomitana Dacica, ajutați de Fundația World Vision România, și cu contribuția anga-jaților BRD (care au donat lună de lună un procent din salariul lor) au dus la bun sfârșit un proiect social de suflet, demarat anul trecut. Este vorba despre proiectul „Schimbă un destin. Dă valoare unei vieți”, cu o valoare totală de aproape 100.000 lei (jumătate din sumă fiind asigurată de BRD și angajații săi, iar cealaltă jumătate de Apis Tomitana), derulat de Asociația Apis Tomitana Dacica Constanța - Centrul de Consultanță și Marketing în Apicultură.Beneficiari ai proiectului au fost 28 de tineri recomandați și monitorizați de către Fundația World Vision România. Toți provin din grupuri vulnerabile din mediul rural, din comunele Mihail Kogăl-niceanu, Cogealac, Corbu, Lumina, Vulturul, Murfatlar, Tuzla și orașul Cernavodă; sunt orfani sau fac parte din familii monoparentale, familii cu venituri reduse ori prezintă dizabilități. Toți au sperat ca la sfârșitul cursului de apicultor pe care l-au urmat să plece acasă nu doar cu o diplomă, ci și cu unul dintre cele cinci premii promise - câte 25 de stupi cu familii de albine. Doar cinci dintre ei au putut fi însă selectați, la care s-au mai adăugat încă doi pentru care finanțarea vine direct de la Asociația Apis Tomitana. Au dat dovadă că sunt ambițioși și astfel au fost incluși și ei pe lista câștigătorilor.„Proiectul acesta schimbă un destin. A plecat de la ideea că trebuie să facem ceva, să dăm înapoi societății! Din banii de la BRD facem achiziția celor 125 de stupi cu familii de albine, pe care le dăm celor cinci care au fost desemnați câștigători. Noi am mai plusat cu încă două persoane pentru că erau foarte bune și nu am vrut să le dezamăgim. Toți vor rămâne însă în portofoliul nostru. O să-i ajutăm să facă măsura 141 pentru cei care n-au liceul; pe cei care au liceul o să încercăm să-i sprijinim pentru «Tineri fermieri»”, a explicat Ciprian Ardeleanu, președintele Asociației. Acesta a precizat însă că se caută soluții pentru a-i ajuta și pe ceilalți absolvenți ai cursului, tocmai pentru a reuși să pună pe picioare o mică afacere care să le aducă venituri.„Cursul a început la 1 septembrie, a durat efectiv șapte săptămâni, partea teoretică și partea practică - au fost patru ședințe anul trecut, când am avut timpul foarte bun, în luna septembrie și octombrie, când am fost la pădurea Hagieni, unde Asociația deține o bază didactică. Practic de acolo a plecat și partea de selecție a lor. I-am văzut cum s-au comportat în teren, unii așteptau să plece, alții au rămas tot pro-gramul, apoi i-am văzut la partea de cursuri. Au avut mare noroc și de lectori de bună calitate, apicultori foarte buni”, a mai explicat Ciprian Ardeleanu.Emoții mariFestivitatea de premiere, în cadrul căreia au fost înmânate diplomele și s-au anunțat câștigătorii a avut loc sâmbătă. De departe emoțiile și fericirea cea mai mare s-a putut citi pe chipul unei tinere care, în ciuda situației nu tocmai ușoare în care se află, știe și vrea să zâmbească. Aise Asir stă într-o casă din Kogălniceanu a Asociației Speranța, împreună cu alți zece copii. „Îmi schimbă viața în bine, în foarte bine! Abia aștept să lucrez cu stupii de albine, să întăresc familia și să vând din miere, faguri și să cunosc cât mai multe. Mi-a plăcut foarte mult acest proiect. Încă trebuie să mai învăț cum să scot rama, să nu mă înțepe albinele. Mă vor ajuta și colegii”, ne-a spus Aise Asir.Diana Ciobanu este din Cogealac. Tatăl ei are deja câteva familii de albine, așadar va avea un sprijin foarte mare. „Eu am acasă stupi, lucrez cu tatăl meu și sper să dezvoltăm cât mai mult stupina, să putem lua și din copiii din Cogealac care sunt la organizația World Vision la practică la noi și să formăm o echipă de acum încolo”, ne-a spus Diana.Tot printre cei șapte câștigători se numără și Andreea Pârcălăbescu, din Cernavodă: „La cursul acesta, pe lângă ce am învățat legat de albine am întâlnit și oameni foarte prietenoși, care ne-au ajutat și ne-au sprijinit foarte mult. O să am o responsabilitate în plus, una mare! O să trebuiască să învăț, să stau pe capul învățătorilor, să pot duce albinele mai departe, să le dezvolt. Trebuie puțină hotărâre și puțină muncă”. Are bunici la Medgidia, care stau la curte, așadar cel mai probabil un teren de la marginea orașului va fi casa celor 25 de familii de albine.