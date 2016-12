Cum pot recupera marinarii abandonaţi salariile restante

Cum pot recupera marinarii abandonați salariile restante

- Interviu cu Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al NavigatorilorRecesiunea din shipping-ul internațional nu s-a încheiat. Flota mondială înregistrează, în continuare, un excedent de capacități de transport, comparativ cu volumul de mărfuri din piață. Calea spre ieșirea din criză e presărată cu victime: companii falimentare, nave și echipaje abandonate prin diferite porturi ale lumii. În perioada 2009 - 2014, printre cei ce au avut de suferit s-au numărat numeroși navigatori români. De aceea, am stat de vorbă cu liderul SLN, Adrian Mihălcioiu.- Există, oare, reglementări și proceduri naționale și interna-ționale de protecție a navigatorilor în dificultate? Cum își pot recupera navigatorii abandonați salariile restante? - Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006 prevede o asigurare de până la patru luni, pentru fiecare armator, în caz de neplată a salariilor. Aceasta nu poate fi pusă în practică, fiind încă în lucru la Biroul Internațional al Muncii. Când se va lua decizia finală, cazurile de abandon, de neplată a salariilor sau altor drepturi vor putea fi rezolvate. - După câte știu, România are o reglementare în acest sens.- Într-adevăr. În 1997, în premieră mondială, România a adoptat o astfel de reglementare. Necesitatea a apărut ca urmare a faptului că, în perioada 1995 - 1996, numeroase nave ale armatorilor „Navrom” și „Romline” au fost abandonate. Zeci de echipaje rămăseseră neplătite. La acea vreme, sindicatul a făcut o propunere, care a fost acceptată de Ministerul Transporturilor și pro-movată ca hotărâre de guvern. Companiile de navigație și de crewing au fost obligate să încheie polițe de asigurare pentru cazurile de abandon. Respectivul act normativ a fost modificat prin HG 83/2003. Aceasta obligă companiile de crewing să încheie polițe de asigurare, în baza cărora echipajelor abandonate li se achită salariile pe două luni și costurile repatrierii. Astăzi, Filipine și China au acte normative asemănătoare, prin care responsabilizează agențiile de crewing față de navigatorii care lucrează sub alte pavilioane.- A dat rezultate HG 83/2003, se aplică?- De-a lungul timpului, s-a apelat în mai multe rânduri la acest act normativ. Cele mai recente cazuri sunt ale echipajelor de pe navele „Olympus” (din portul Adabaja, Egipt) și „Aqua Hercules” (din portul Mersin, Turcia). Navigatorii care au făcut cerere de executare a garanțiilor au primit salariile pe două luni. Este un exemplu și pentru ceilalți navigatori, care încă nu au făcut demersurile necesare. Aceasta este singura modalitate pe care o au la dispoziție navigatorii români pentru a încasa salariile restante pe două luni. Trebuie să știți că SLN a întreprins demersurile necesare pentru extinderea la patru luni a plății salariilor restante, în caz de abandon. O astfel de prevedere este în concordanță cu MLC - 2006. În momentul în care responsabilitatea garantării salariilor va reveni armatorilor, agențiile de crewing vor fi degrevate de ea. Propunerea SLN a fost înaintată Autorității Navale Române și se discută, în prezent, cu Asociația Companiilor de Crewing. Totodată, avem în vedere stabilirea unui standard privind condițiile minime de muncă și viață la bordul navelor. Trebuie să dispară acele contracte care nu respectă Convenția MLC - 2006, pe care România o va ratifica până la vară. - Ce cazuri de neplată a salariilor navigatorilor români au fost înregistrate în ultimii ani și cum au fost soluționate? - Dintre cele mai recente, voi aminti cazurile navelor: „Grandiosa”, sub pavilion Panama, care a fost abandonată în portul Constanța; „D Whale”, sub pavilion Liberia, în Sri Lanka; „R.M. Pioneer”, în portul Prai (Malaiezia); „Aqua Hercules”, în Turcia; „Olimpus”, în Port Suez; „Sofia”, în portul Alger. În cazul „Grandiosa”, unde nu s-a putut executa asigurarea, întrucât contractul de garantare a fost prost întocmit, SLN s-a adresat justiției și a obținut vânzarea navei. Din suma obținută au fost achitate salariile restante. În alte cazuri, precum „Aqua Hercules” și „Olimpus”, a fost executată garanția. - Revin la prima întrebare: cum trebuie să procedeze navigatorii în caz de abandon?- În primul rând, trebuie să informeze ANR că nava este abandonată. Apoi, prin intermediul inspectorului ITF din respectivul port sau al sindicatului reprezentativ al navigatorilor să înceapă demersurile prevăzute de HG 83/2003. Aceștia trebuie să certifice că, într-adevăr, echipajul este abandonat și nu a fost plătit. - Dar dacă navigatorii nu sunt membri de sindicat?- Hotărârea de guvern prevede că numai sindicatul reprezentativ sau inspectorul ITF din zonă pot face respectiva certificare. Deci, numai entitățile sindicale sunt cele ce pot acționa, în numele navigatorilor, pentru întrunirea condițiilor de efectuare a plăților. SLN s-a implicat în cazul navelor „Aqua Hercules” și „Olimpus”, deși navigatorii respectivi nu sunt sindicalizați, iar oameni și-au primit salariile pe două luni.