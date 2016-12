Cum pot promova ofiţerii maritimi în funcţii de comandă fără masterat?

Cum pot promova ofițerii maritimi în funcții de comandă fără masterat?

Pentru a promova în funcțiile superioare, de comandă, ofițerii maritimi sunt obligați să dețină un masterat în domeniu. Durata unui asemenea curs este de un an și jumătate, timp în care navigatorii sunt nevoiți să rămână la uscat. Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a venit cu o soluție novatoare, care respectă cerințele STCW (Convenția internațională Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), dar reduce la șase luni durata de pregătire și îi permite cursantului să se auto-instruiască la bordul navei, a declarat directorul general Ovidiu Cupșa.Este vorba de „programul de formare postuniversitară de scurtă durată, conform cerințelor STCW de promovare la brevetul managerial”. Programa analitică se află în lucru, urmând a fi finalizată la sfârșitul lunii septembrie. CERONAV are aprobarea Autorității Navale pentru derularea acestui program, avizul oficial urmând a fi obținut după finalizarea programei analitice, a precizat Cupșa.