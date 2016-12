Cum pot ajunge fermierii români cei mai tari din Europa

În 2013 și 2014, România a obținut recolte record. După cum arată culturile, 2015 va fi cel puțin la fel de bun pentru agricultură ca și anul precedent, susțin fermierii din Dobrogea.„Nu vreau să dau niciun fel de prognoză pentru 2015, pentru a nu influența evoluția prețurilor. Este adevărat că în anii 2013 și 2014, producția a crescut semnificativ în România. Am avut cele mai mari producții din Europa, la floarea soarelui și porumb, dar cred că se poate și mai bine” - a declarat ministrul agriculturii, Daniel Constantin, la conferința de presă organizată joi, 28 mai 2015, cu prilejul deschiderii Târgului de utilaje și instalații agricole EXPOAGROUTIL, din Mamaia.Agricultura României are capacitatea reală să hrănească 33 milioane de persoane, afirmă ministrul. Nu a atins-o, având încă mare spațiu de creștere a producției.Țara noastră se situează, din punct de vedere al randamentului la hectar, la mijlocul clasamentului european. Printre cauze se numără: lipsa utilajelor performante, neaplicarea tehnologiilor corespunzătoare și numărul uriaș de exploatații foarte mici. Aceste probleme se vor rezolva prin politici adecvate, susținute cu fonduri europene.În perioada 2007 - 2013, fermierii au beneficiat de aproape 8 miliarde euro prin plăți directe, la care s-au adăugat 7,4 miliarde euro, până în momentul de față, pentru dezvoltarea rurală. „Suntem în ultimul an de acceptare a accesării fondurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013. Trebuie să facem un efort conjugat, autorități și beneficiari privați, astfel încât să ajungem cu un grad de absorbție cât mai aproape de 100%” - a spus Daniel Constantin.Ministrul le-a cerut fermierilor să se concentreze pe tehnologizarea în agricultură. „PNDR 2014 - 2020 vine ca un suport financiar pentru toți cei ce au înțeles ce trebuie să facă pentru dezvoltarea agriculturii românești și stabilește liniile de dezvoltare strategică - a atenționat ministrul. Pe de o parte, trebuie să ne concentrăm pe creșterea producției, pentru a asigura necesarul de consum la nivel național, dar și pentru a ne consacra pe piețele externe ca un exportator de produse alimentare. În egală măsură, trebuie să ne concentrăm pe integrarea producției.Anul trecut, portul Constanța a devenit numărul unu în Europa, în comerțul de cereale. Aceasta se datorează faptului că a crescut producția din țara noastră și faptului că România are un rol regional.În egală măsură, trebuie să ne concentrăm pe exportul de produse procesate, pe ceea ce înseamnă plus valoare pentru fermieri. PNDR 2014 - 2020 oferă finanțări pentru toți cei ce vor să dezvolte, pe lângă producție și exportul de materie primă, partea de procesare sau cea de sortare, ambalare, etichetare, în vederea comercializării.”Ministrul a făcut apel la fermierii să depună cât mai repede cererile pentru plățile directe, dacă nu au făcut-o încă. Până pe 15 iunie, se primesc fără penalități. Apoi, timp de 25 de zile pot fi depuse, cu penalități, conform regulamentului european.Referindu-se la eforturile ministerului pentru reducerea birocrației, Daniel Constantin a precizat: „În PNDR 2014 - 2020 sunt mult mai multe scheme de finanțare decât în PNDR 2007 - 2013. Sunt 19 scheme noi, care pot fi aplicate în aceeași cerere, Acesta este primul an în care solicitanții nu vor mai merge la APIA de două-trei ori pe an pentru a depune o cerere pentru fiecare plată. Merg o singură dată și depun cererea atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru cel animal.Am introdus lista cu prețuri de referință pentru achiziția de mașini și utilaje agricole, care are zeci de mii de poziții. Dacă fermierii se încadrează în prețul de listă, atunci când vor să cumpere un tractor, o combină sau un utilaj, pot face achiziția (finanțată din fonduri europene) în mod direct, fără să mai parcurgă procedura specială de achiziții publice. A fost un efort de peste un an de zile a celor de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Autoritatea de Management de a dialoga cu toți furnizorii, pentru a stabili prețul de referință corect. Lista se găsește pe site-ul AFIR (la adresa: http://preturireferinta.afir.info).”În privința valorificării producției, ministrul consideră că România trebuie să caute noi piețe de desfacere: „În perioada următoare, vrem să înființăm o agenție, prin parteneriat public - privat, pentru promovarea produselor românești. Cu cât producem mai mult, trebuie să dăm mai multe șanse fermierilor să își vândă mărfurile, să obțină prețuri mai bune.”Prin PNDR 2014 - 2020, țara noastră are alocată suma totală de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezintă fondurile europene, iar 1,347 miliarde de euro reprezintă contribuția națională.