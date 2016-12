Cum poate câştiga judeţul Constanţa un premiu european

Cum poate câștiga județul Constanța un premiu european

• Camera de Comerț, Patronatul IMM-urilor, Primăria Cumpăna și compania Celco trebuie să participe la The European Enterprise Promotion AwardsÎncepând din 2006, Comisia Europeană organizează, în fiecare an, The European Enterprise Promotion Awards (Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene). Evenimentul are rolul de a răsplăti inițiativele care stimulează afacerile.Competiția este organizată pe șase secțiuni: promovarea spiritului antre-prenorial; investiții în abilitățile antreprenoriale; îmbunătățirea mediului de afaceri; sprijinirea internaționalizării afacerilor; susținerea dezvoltării piețelor verzi și a eficientizării resurselor; antreprenoriat responsabil și global.Pot participa companii, organizații, unități administrative centrale și locale, comunități, parteneriate public-private.Candidații din România trebuie să depună solicitarea de participare la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, până pe 20 iunie 2016. Acesta va opera o primă selecție și va face două nominalizări, acestea trebuie transmise Comisiei Europene până la 1 iulie 2016.Criteriile de selecția a câștigătorilor sunt: originalitatea și fezabilitatea; impactul asupra economiei locale; îmbunătățirea relațiilor între factorii locali; transferabilitatea proiectului și spre alte regiuni ale Europei.Se acordă câte un premiu la fiecare categorie. Marele premiu al juriului poate fi din orice categorie și va fi acordat candidatului care prezintă inițiativa considerată cea mai creativă și plină de inspirație din Europa.România are experiența participării la această competiție, dar nu a câștigat niciun premiu în ultimii trei ani. În 2015, țara noastră a fost reprezentată de producătorul de mobilier comercial Graphtec Design, la secțiunea „Susținerea dez-voltării piețelor verzi și a eficientizării resur-selor”.Județul Constanța nu a intrat, până acum, în această competiție, deși are organizații și autorități publice care, de mulți ani, se implică constant și cu bune rezultate în susținerea mediului de afaceri și dezvoltarea culturii antreprenoriale. Cotidianul „Cuget Liber” a contactat câteva dintre acestea, solicitându-le să depună cererea de participare.Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța are, de departe, cea mai mare contribuție la dezvoltarea mediului de afaceri și a spiritului antreprenorial în județul nostru. Paleta acțiunilor și inițiativelor sale este extrem de largă și variată, cuprinzând: târguri și expoziții, conferințe, cursuri, proiecte transfron-taliere, Centrul Enterprise Europe Network, organizarea Topului județean al firmelor, a Trofeului creativității și altele.Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța este o organizație deosebit de activă în promovarea spiritului antrepre-norial. Printre proiectele sale din acest an se numără programul de Internship antreprenorial, menit să-i ajute pe tineri să învețe să lucreze în echipă, să se informeze și să își dezvolte abilitățile în domeniul antreprenorial.Primăria Cumpăna poate candida și ea pentru o nominalizare. Este cunoscută preocuparea ei pentru sprijinirea mediului de afaceri și atragerea întreprinzătorilor în comună. Cel mai recent proiect al său, Atelierul de creație, croitorie și țesătorie manuală, a fost realizat în parteneriatcu Fundația World Vision România și Asociația pentru Dezvoltare Comunală Cumpăna.Producătorul de materiale de construcții Celco SA poate participa cu succes la secțiunea „Susținerea dezvoltării piețelor verzi și a eficientizării resurselor”. După cum se știe, compania constănțeană nu numai că a creat noi materiale eficient energetice, dar a și acționat pentru dezvoltarea acestei piețe.Sunt convins că există și alte entități din județul nostru care au acțiuni și proiecte în acest domeniu. Tuturor, cotidianul „Cuget Liber” le adresează invitația de a se înscrie în competiție. Va fi un motiv de mândrie pentru toți locuitorii județului nostru dacă una din entitățile de la malul mării va obține nominalizarea națională și, de ce nu, un premiu european.