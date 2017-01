Cum ne apărăm de abuzurile Fiscului?

În urmă cu câteva zile, un cititor al ziarului „Cuget Liber” ne-a adresat câteva întrebări: „Cum se poate proba abuzul funcționarelor de la Fisc și faptul că nu am fost anunțat de o eventuală datorie? Drepturile noastre (ale contribuabililor - n.n.) unde sunt? Cine ne apară?”Numărul celor nemulțumiți de modul în care sunt tratați de Fisc este mare. Urmărind îndeaproape relația dintre ei și administrațiile fiscale, am constatat, în 2012 și 2013, că numeroase persoane s-au trezit cu decizii privind obligațiile de plată a unor accesorii (dobânzi și penalități), rezultate din diferențe de impozit anual de regularizat datând din… anii 2000, 2001 sau 2002, adică de pe timpul globalizării veniturilor. Oamenii erau scandalizați. Funcționarii Fiscului nu reușeau să le răspundă la întrebarea: „De ce am fost anunțați abia după un deceniu de existența acestor obligații de plată?” Au fost și cazuri în care contribuabilii au demonstrat cu documente că sumele reclamate de ANAF au fost de fapt achitate. Dacă ei nu ar fi păstrat actele, ar fi fost buni de plată. Fiscul i-ar fi ras pentru a doua oară. I-ar fi obligat să achite nu doar suma de bază, ci și dobânzi și penalități. Unul dintre cititori ne-a prezentat un caz ce ar putea intra în analele birocrației românești. Omul s-a trezit că este somat să plătească câteva zeci de mii de lei. S-a dus să ceară lămuriri și funcționara de la ghișeul Administrației Financiare i-a spus că suma respectivă reprezintă impozit pe profit și accesorii. Contribuabilul a trebuit să demonstreze că el trăiește din salariu și nu are firmă. Abia atunci funcționara și-a recunoscut greșeala, și-a cerut scuze și i-a spus omului să păstreze discreția. În fiecare an, Agenția Națională de Administrare Fiscală lansează milioane de somații de plată a taxelor și impozitelor. Multe dintre ele se referă la sume vechi de trei, patru și chiar mai mulți ani, despre care contribuabilii au aflat acum, pentru prima dată, că le datorează. Dacă ar fi fost înștiințați la timp, le-ar fi plătit de mult. Nu s-ar mai fi ajuns la calcularea dobânzilor și penalităților, care depășesc, frecvent, suma de bază. Această stare de lucruri este generată de numeroase cauze: erori de înregistrare, lacune și deficiențe de organizare a evidențelor Fiscului, nerespectarea procedurilor legale de comunicare a obligațiilor fiscale, desele reorganizări ale Fiscului și ale structurilor sale teritoriale. Revenind la întrebările cititorului nostru, precizăm că drepturi și obligațiile plătitorilor de taxe și impozite sunt reglementate de „Carta contribuabilului”, publicată pe site-ul ANAF, de OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și comple-tările ulterioare, de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de OG nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală.Cei interesați, pot consulta Carta pe pagina electronică a ziarului nostru, la pagina economie. Tot acolo veți găsi și alte articole referitoare la drepturile dumneavoastră și obligațiile Fiscului. Dacă sunteți nemulțumit de comportamentul unui funcționar fiscal, puteți să sesizați ANAF printr-un mesaj, completând formularul electronic de pe pagina de web anaf.ro., rubrica servicii online,formular pentru sesizări. „La sesizarea dumneavoastră (precizează ANAF): - veți primi o notificare pe adresa de e-mail specificată de dumneavoastră, în termen de două zile lucrătoare, în care veți fi informat că sesizarea dumneavoastră a fost recepționată; - răspunsul la sesizare va fi transmis pe adresa e-mail menționată de dvs. potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2002. Vă asigurăm că plângerea dumneavoastră va fi analizată cu atenție și va fi rezolvată cu imparțialitate.”