Cum mi-a scurtat Fiscul viaţa cu zece ani

Reportaj "Cuget Liber"

Cum mi-a scurtat Fiscul viața cu zece ani

Încurcate sunt căile Domnului, dar nu le întrec pe cele ale Fiscului. Dacă aveți un pic de răgaz, așezați-vă comod în fotoliu și ascultați-mi povestea.„Moaștele“ Fiscului„Prietenia” mea cu Fiscul este veche. De vreo 15 ani mă poartă aiurea pe drumuri. În 2012, nemaisuportând să fiu tracasat an de an, m-am adresat șefului agenției fiscale, solicitându-i să reglăm lucrurile pentru întreaga familie. Eu i-am prezentat toate documentele care certificau că, de câte ori mi s-a cerut, am plătit ce era de plătit.Șeful a chemat un subordonat cu dosarele lor și a început confruntarea documentelor. În fața „moaștelor fiscale”, ne-am crucit cu toții! Mie îmi puseseră accesorii de 46 de lei la o sumă care fusese achitată la timp, cu mulți ani înainte, de către societatea la care lucrez. Soția avea o datorie de 100 de lei, de pe vremea globalizării veniturilor, dar care timp de patru ani nu îi fusese comunicată pentru a fi achitată. La ea, Fiscul adăugase accesorii, care ajunseseră la 200 de lei. Dar pe de altă parte, soția avea de primit vreo 460 de lei, sumă reținută în plus, pentru care Fiscul nu i-a emis decizia și înștiințarea de returnare nici până astăzi. Ce să mai spunem că și feciorul avea de primit 1.500 de lei, iar Fiscul se făcea că plouă. Trecuseră vreo doi ani și nu fusese înștiințat că are de primit bani.Astfel stând lucrurile, am depus o cerere scrisă să se reglementeze situația dintre familia mea și Fisc: noi să achităm ceea ce era legal să plătim, iar Fiscul să ne returneze ce se plătise în plus. Operațiunile s-au făcut în aceeași zi și, la final, am obținut dovada scrisă că nimeni din familia mea nu mai datora nimic statului.Am rămas mutCredeam că lucrurile se lămuriseră definitiv, dar în 2014 am fost înștiințați, din nou, că trebuie să achităm accesorii (dobânzi și penalități) din perioada 2002 - 2010. Era vorba de aceleași sume: 46 de lei, în cazul meu, 200 de lei, în cazul soției.Am dat fuga la Fisc, cu documentele care certificau că nu datoram nimic. O funcționară le-a studiat cu atenție și și-a cerut scuze că m-a pus pe drumuri: „Mergeți acasă! N-aveți nimic de plată. E o eroare!”A trecut un an de atunci și, acum trei săptămâni, poștașul mi-a adus alte înștiințări de plată, pentru aceleași vechi sume.Indignat, m-am înarmat cu toate documentele adunate de-a lungul timpului, am făcut copii după ele și m-am prezentat la Fisc.Prima funcționară a cercetat dosarul pe care i l-am pus în față. Apoi, a deschis calculatorul, a cercetat în baza de date și a dat verdictul: „Într-adevăr, nu aveți nicio datorie!” A urmat o explicație care m-a lăsat mut: „Domnule, deciziile pe care le-ați primit sunt simple comunicări; nu înseamnă că aveți ceva de plată.” Și eu care credeam că trebuie să le dau curs și să mă prezint la casierie.Am îndrăznit să îi arăt ce scria negru pe alb în acele decizii: „Vă invităm ca în termenul prevăzut (urmează trimiterea la un act normativ) să achitați sau să faceți dovada plății sumelor menționate…”Funcționara a insistat: „Deciziile acestea sunt simple comunicări. Nu înseamnă că aveți ceva de plată.”Atunci am prins curaj și am cerut: „Vreau să lămurim o dată pentru totdeauna problema, ca să nu îmi mai trimiteți deciziile astea în fiecare an, să mă speriați cu ele și să mă puneți pe drumuri!”„Este în regulă!”, a spus funcționara și, binevoitoare, m-a condus la un etaj mai jos, unde m-a dat pe mâna unei colege.Pe banii contribuabililorAjuns în fața celei de-a doua slujbașe a Fiscului, am reluat povestea de la capăt. I-am prezentat dosarul, ea a deschis calculatorul, a verificat și a constatat: „Nu aveți nimic de plată!”Am reușit să îmi păstrez calmul: „Atunci de ce îmi mai trimiteți înștiințările astea și mă puneți pe drumuri?”Răspunsul m-a dat peste cap: „Pentru că așa vrea Curtea de Conturi. A făcut un control și ne-a cerut să trimitem deciziile acasă, la contribuabili. Acum, v-am trimis deciziile pentru anul 2010. În 2016, veți primi deciziile pentru 2011.”Consternat, am întrebat: „Ce rost mai are această corespondență, dacă nu e nimic de plată? Doar pentru a vă pune pe dumnea-voastră la un efort inutil și a consuma banii contribuabililor?”Funcționara n-a mai avut răspuns. Nu ea luase decizia. Era un simplu executant.A continuat să cerceteze în baza de date. „Da, dumneavoastră nu mai figurați cu nicio datorie din 2012!” Când a verificat la soție, a constat că datoria stinsă în 2012 a reapărut în următorii ani. A exclamat surprinsă: „Este o greșeală. Cineva nu a făcut corecția în baza de date.”Un om norocosPentru a lămuri situația, m-a condus la un etaj mai jos, unde m-a predat altei colege. Ritualul prezentării speței, a documentelor și a cercetării bazei de date în calculator s-a reluat.În sfârșit, cea de-a treia funcționară a preluat dosarul să îl rezolve. La plecare, a promis că îl va înainta conducerii agenției cu propunerea de rectificare, odată pentru totdeauna, a celor înscrise în baza de date.Pe holurile instituției, alte zeci de plătitori de impozite și taxe, puși pe drumuri de către Fisc, așteptau la coadă, să își lămurească situația.Ziua aceea m-a costat nu doar cele trei ore pierdute și banii cheltuiți cu transportul. Confruntarea cu mecanismul birocratic, absurd și ineficient mi-a provocat un stres teribil, mi-a dat peste cap tensiunea și mi-a dereglat metabolismul. Când am ieșit la lumină, din neguroasa clădire a Fiscului, eram mai bătrân cu zece ani.Totuși, sunt norocos că am scăpat doar cu atât! Puteam să fac infarct sau să mă ia cu Salvarea și să mă interneze direct la nebuni.