Cum justifică Ministerul Finanţelor Publice majorarea salariilor cu 22%

Cum justifică Ministerul Finanțelor Publice majorarea salariilor cu 22%

În legătură cu informațiile apărute în mass-media referitoare la majorarea salariilor, Ministerul Finanțelor Publice face următoarele precizări:„MFP este organizat și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice. Realizarea principalelor funcții ale MFP, precum cele de strategie în domeniul fiscal-bugetar, contabilitate publică și datorie publică, de sinteză și reglementare, de reprezentare a statului și a Guvernului României în plan intern și extern, de prognoză prin care se asigură elaborarea de studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești, de concepție bugetară și fiscală, de administrare a veniturilor statului, de administrare a datoriei publice, nu pot fi îndeplinite decât prin menținerea unei continuități a personalului structurilor care, prin atribuțiile lor, realizează aceste funcții extrem de importante ale Guvernului. Enumerăm în acest sens administrarea anuală a fondurilor publice în valoare de aproximativ 250 miliarde de lei, coordonarea întregului mecanism al plăților prin intermediul trezoreriei statului, gestiunea datoriei publice externe și interne sau asigurarea reprezentării juridice a României în cele mai complexe litigii arbitrale investiționale de competența Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, unde valorile despăgubirilor pot ajunge chiar și la nivelul unui miliard de euro.Așa cum rezultă din funcțiile MFP, această instituție gestionează domeniul financiar-fiscal al României, aspect de importanță deosebită, urmărind asigurarea funcționalității întregului sistem organizațional al statului, prin instituirea cadrului legal pentru colectarea veniturilor publice și urmărirea cheltuielilor astfel încât să determine stabilitatea bugetară și, pe cale de consecință, a echilibrului social și economic, elemente care privesc securitatea națională. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și reglementărilor în domeniul vamal și exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa. Din această perspectivă, activitatea sa și riscurile aferente operațiunilor de stabilire și colectare a creanțelor bugetare sunt elemente care justifică importanța deosebită a activității derulate de personalul din cadrul aparatului propriu al acesteia. În lipsa unei activități coerente și a unei capacități de menținere a stabilității personalului la nivelul ANAF, ritmul de încasare a veniturilor bugetare scade, ceea ce conduce la creșterea restanțelor sumelor datorate bugetului general consolidat, cu efecte negative asupra funcționării eficiente și a stabilității statului. Prin funcțiile Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), aceasta asigură elaborarea și implementarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, precum și planurile de acțiune, în conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul României și de Uniunea Europeană. Activitatea acesteia și coerența aplicării legislației în domeniul achizițiilor publice în România reprezintă elemente de natură să conducă la o creștere a gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020.Activitățile complexe ale MFP, ANAF, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, ANAP și, precum și imperativul asigurării unei stabilități a personalului specializat din cadrul acestora justifică acordarea unei majorări salariale prin acordarea unui număr de 25 de clase de salarizare succesive. Acordarea acestei majorări salariale este de natură să creeze o salarizare similară cu personalul din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, care are atribuții în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile, dată fiind complexitatea similară a activităților desfășurate și care în prezent beneficiază de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, conform Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare. În plus, o egalizare a salarizării între aceste instituții publice este necesară, deoarece nu trebuie să existe o diferență între cele două categorii de bugete, național și cel al Uniunii Europene, și nici între activitățile aferente funcțiilor acestor instituții publice.În corelație cu atribuțiile și complexitatea lucrărilor de la nivelul MFP, ANAF, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, ANAP și, pe de o parte, și riscurile care pot interveni în lipsa unei salarizări corespunzătoare a acestora, pe de altă parte, prin Ordonanță de urgență nr. 47/ 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare s-a instituit acordarea personalului din cadrul MFP, ANAF, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și ANAP și unei majorări salariale similare celei prevăzute la art. 2 alin.(1) din Legea nr.490/2004, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, personalul din aceste instituții nu va beneficia de majorarea salarială de 25 de clase de salarizare succesive pe perioada în care intră sub incidența prevederilor Legii nr.490/2004, cu modificările și completările ulterioare. Măsura propusă este de natură să conducă la evitarea riscului migrării personalului din cadrul acestora către instituții cu un nivel de salarizare superior, la evitarea săvârșirii unor posibile fapte de corupție și la stabilirea unui echilibru între complexitatea muncii și riscurile care derivă din realizarea prerogativelor acestora. Totodată, această măsură contribuie la realizarea unui serviciu public stabil, prin eliminarea pe cât posibil a riscului migrării personalului specializat din cadrul unor instituții cheie ale administrației publice centrale către mediul privat, cu consecințe pozitive asupra interesului cetățeanului, a bugetului general consolidat și a activității autorităților publice vizate de această măsură.Precizăm că numărul total al salariaților care vor beneficia de majorarea salariilor este de aproximativ 5.700 de persoane, respectiv că majorarea medie a salariilor de bază va fi de 22%.”