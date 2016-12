Cum încearcă hotelierii să atragă cât mai mulţi turişti

Litoral 2012

Cum încearcă hotelierii să atragă cât mai mulți turiști

Putem spune de-acum că suntem în plin sezon estival! Vremea este extrem de bună, elevii și studenții mai au un hop și sunt în vacanță, așadar toți operatorii economici de pe litoral ar trebui să fie pregătiți ca în scurt timp să poată lucra la foc automat. Hotelierii spun că de mult au terminat pregătirile, așadar așteaptă afluxul de turiști. Cei „de patru stele”, ca să fie siguri că atrag câți mai mult clienți și, foarte important, să-i determine să revină anii următori, în ciuda tarifelor nu tocmai pentru oricine, vin cu tot felul de surprize și gratuități nu neapărat de valoare mare, însă care să îi facă pe turiști să se simtă bine. Iată și câteva exemple (întâlnite nu numai în cazul hotelurilor amintite mai jos): cine se cazează la Hotel Modern și achiziționează pachetul „All inclusive“ beneficiază gratuit de șezlong și umbrelă pe plaja hotelului. Pe de altă parte, pentru a le prelungi șederea pe litoral în iunie, Hotel Iaki a venit cu o altfel de ofertă, Happy Sunny Days. Luna aceasta, în toate zilele de duminică turiștii beneficiază de discount de 50% la toate tarifele de cazare.La Savoy, un alt hotel de patru stele din Mamaia, toți cei care își iau până la sfârșitul acestei luni un sejur de minimum cinci nopți cu pachetul „All inclusive” participă automat la tragerea la sorți pentru trei upgrade-uri la Ultra All Inclusive (adică un surplus de facilități pe perioada sejurului). Cu ce mai ține un astfel de hotel turiștii aproape? Cu cocktailuri pe terasa restaurantului, cu muzica live, bineînțeles, cu locuri de joacă pentru cei mici, dar și cu multe alte surprize.La trei stele, cazare și atâtMulți sunt poate cei care ar fi tentați să spună că diferența de o stea în cazul hotelurilor de pe litoralul românesc nu constituie neapărat servicii mai puține și mai proste, și în multe cazuri au perfectă dreptate. Totuși, nici foarte multe motive nu le dau hotelierii „de trei stele” clienților să revină. Fiind în plin sezon estival, nici nu se poate vorbi despre zile în plus la vacanță, la sejururile cumpărate direct de la recepție sau de orice altfel de pachet care să includă diverse gratuități, servicii în plus. Reprezentantul Grand Hotel din Eforie Nord scoate însă în evidență prețurile practicate la această oră: 100 de lei cazarea pe noapte, în cameră dublă. Hotelul poate oferi pensiune completă, în schimbul a 130 de lei/zi, dispune de loc de joacă pentru copii și de terasă, iar la capitolul divertisment, în restaurant o formație este cea care încearcă, seara, să destindă atmosfera. Cam cu același pachet destul de simplu ne ademenește și, de exemplu, Hotel Sara din Neptun, tot de trei stele. Turiștilor nu li se oferă mai mult decât un loc de joacă pentru cei mici și o terasă, cam la același preț prezentat mai sus. De zile în plus acordate turiștilor la cumpărarea de sejururi prelungite nu poate fi vorba, așa cum spuneam. Modul acesta de răsplată și, de ce nu, fidelizare, mulți hotelieri de trei stele îl lasă în seama agențiilor de turism care au tot interesul să facă pachetele cât mai atractive, pentru a le putea vinde.