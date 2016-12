Cum încearcă dealerii auto constănţeni să-şi răsplătească clienţii? Oferte una şi una pe partea de service

Cum încearcă dealerii auto constănțeni să-și răsplătească clienții? Oferte una și una pe partea de service

Dealerii auto constănțeni le-au pregătit șoferilor multe surprize pe acest sfârșit de an. Se știe, puțini mai sunt aceia (de când criza a început să-și producă efectele) dispuși să bage adânc mâna în buzunare pentru a-și întreține autoturismul, așadar dealerii încearcă să-i fidelizeze cu tot felul de oferte pe partea de service, fie ele de sezon sau nu.De exemplu, la Țiriac Auto Constanța până pe 30 noiembrie se face gratuit testarea și reglarea luminilor pentru toate autovehiculele Mercedes-Benz. Mai mult, proprietarii de Hyundai au minimum 20% discount la piesele de schimb ori-ginale de mentenanță (becuri, bujii, cu-rele/lanțuri distribuție și role, filtre, plăcu-țe, Ștergătoare parbriz, disc, rulment pre-siune, elemente transmisie manuală/automată, amortizoare, disc/tamburi frână și multe altele) și la accesorii, dar și o verificare tehnică gratuită. Această verificare tehnică gratuită include: nivel ulei motor, joc tampoane motor, nivel fluid de frână, verificare ambreiaj, pre-siune în pneuri/uzură pneuri, funcționare direcție, stare planetare, funcționare schimbător cutie viteze automată. Lista este însă una mult mai mare.Țiriac Auto Constanța a pregătit și un „meniu” de iarnă pentru Ford, ce include prețuri speciale pentru anvelope de iarnă (și hotel anvelope cu preț de un leu la achiziția de anvelope), roți complete de iarnă (jante și anvelope iarnă), baterii și ștergătoare Ford Premium.Reduceri pentru piese și manoperăȘi Rădăcini Motors Constanța se poate lăuda cu oferte adaptate sezonului rece: hotel pentru anvelope la 75 lei/sezon, cu primele șase luni gratuit pentru clienții ce își achiziționează un set de patru anvelope de la dealer, baterii Varta și Energizer cu prețuri începând de la 154 lei cu TVA, pachete de revizie Citroen cu prețuri începând de la 292 lei, TVA inclus, ITP la prețul de 75 de lei pentru autoturisme și 95 lei pentru SUV și utilitare.Mai mult, clienții Rădăcini Motors Constanța beneficiază și de reduceri între 10 și 20% la piese și manoperă, în anumite termene și condiții.Constănțenii care se pot lăuda cu o mașină marca BMW beneficiază și ei de tot felul de reduceri. Bavaria Motors Constanța desfășoară pe acest sfârșit de an mai multe campanii. Una dintre ele: „Anvelope și suspensii” - verificarea anvelopelor, a trenului de rulare și a amortizoarelor și montarea gratuită a roților de iarnă, care se desfășoară în luna noiembrie.Pentru decembrie, service-ul Bavaria Motors a pregătit o altă campanie: „Verifi-carea gratuită a frânelor”. Constănțenii care au BMW pot merge la service pentru a face verificarea gratuită, ocazie cu care se pot monta și roțile de iarnă. Decembrie vine, de asemenea, și cu 20% discount la plăcuțele de frână, dar și cu 10% reducere pentru manoperă.Tot cu reduceri pe partea de service se laudă și Exclusiv Auto. Până pe 31 decembrie dealerul oferă pentru marca Hyundai 20% discount la piese și manoperă, iar pentru marca Mitsubishi, discount de 25% la piese. La ambele se adaugă și verificare de iarnă gratuită.Exclusiv Auto a pregătit și pentru marca Volvo oferte speciale pe acest sfârșit de an: 10% discount la piese, plus 20% reducere la manoperă, dar și resoftare gratuită și extinderea cu un an a serviciului de asistență rutieră.