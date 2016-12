Cum explică BNR reducerea ratei dobânzii de politică monetară

În ședința de astăzi, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,25 la sută pe an de la 4,5 la sută, începând cu data de 1 octombrie 2013. Iată și explicația: „Rata anuală a inflației și-a continuat trendul descendent atingând nivelul de 3,67 la sută în luna august față de 4,41 la sută în luna precedentă datorită scăderii prețurilor volatile, în principal cele ale produselor alimentare și pe fondul persistenței deficitului de cerere agregată. Rata anuală a inflației de bază CORE2 ajustată 1 a coborât la nivelul de 2,24 la sută în luna august 2013. Această tendință, în linie cu prognozele băncii centrale conform celui mai recent Raport asupra Inflației, întărește perspectiva favorabilă a plasării ratei anuale sub ținta de 2,5 la sută în perioada următoare. Reluarea procesului de dezinflație a permis angajarea unui nou ciclu de relaxare a politicii monetare în condițiile unei ancorări eficace a anticipațiilor inflaționiste și ale monitorizării atente a evoluțiilor mediului intern și internațional. Scăderea ratei dobânzii de politică monetară a fost preluată recent de ratele dobânzilor interbancare și randamentele titlurilor de stat, ceea ce evidențiază consolidarea transmisiei politicii monetare. Impactul asupra ratelor dobânzilor la împrumuturile noi în monedă națională acordate companiilor și populației este receptat cu un anumit decalaj în timp, fiind deocamdată moderat”, explică BNR.De asemenea, potrivit BNR, actualizarea proiecției pe termen scurt, realizată prin încorporarea celor mai recente informații macroeconomice, reconfirmă accentuarea dezinflației până în prima parte a anului 2014, ca urmare a influenței favorabile tranzitorii datorate reducerii TVA la pâine și alte produse de panificație și respectiv, recoltei agricole bune din acest an. În același timp, o serie de factori atenuează această perspectivă, și anume: accelerarea procesului de dezintermediere transfrontalieră din sistemul bancar și volatilitatea apetitului pentru risc al investitorilor ca urmare a evoluțiilor de pe plan mondial.