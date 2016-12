Cum este promovată Mamaia: distracţie, multe pene şi fete „apetisante“

6

Promovarea feselor

Din multimea de carti postale din Constanta inceputului de secol XX,mi-a atras atentia cateva vederi numite "Tatari din Dobrogea".Nu cred ca in anul 1905 era cunoscuta notiunea de "promovare turistica".Turismul ca afacere s-a nascut ceva mai tarziu. Pot sa spun ca tipograful care punea pe piata vederi cu tatari din Dobrogea inceputului de secol XX,involuntar sau nu,facea promovare turistica.Din cele mai vechi timpuri,Orientul cu misterele si povestile lui i-a fascinat de fiecare data pe europeni.I-a fascinat pentru ca Orient inseamna o alta lume,alte obiceiuri,o alta civilizatie.Si astazi este la fel.Pentru romanii bucuresteni,obisnuiti cu moda de la Paris,Dobrogea si Constanta inceputului de secol,insemna un mic Orient,o destinatie turistica atragatoare si relativ ieftina.Teritoriul asta a fost unic in toata Romania prin obiceiuri,arhitectura dar mai ales prin bogatia istoriei.Azi,Dobrogea si-a pierdut identitatea.O mare "avere" nationala,micul Orient romanesc,a fost inlocuit cu ceva care nu apartine locului.Prin Bulgaria mai gasesti destinatii turistice cu specific local,iar in Grecia,ca sa nu pomenesc de Turcia europeana se scot bani grei din turismul istoric si cultural.La noi nu este cazul.Noi promovam dansurile braziliene,dansul din fese si scuturatul sutienelor impodobite cu pene colorate.Acum intreb si eu.De ce ar fi interesat un turist din Spania,sa vada un spectacol de prost gust la Mamaia sau care alegorice de carnaval cand poate sa mearga mai repede in Brazilia ? De ce trebuie sa vin din Germania ca sa ma destrabalez intr-un bar din Mamaia cand asta pot sa o fac acasa ? Din cate vod eu,promovarea turistica la Mamaia inseamna promovarea lui Catalin Botezatu.Stiu un loc in Romania,un loc cu o suprafata de 2x1.5m,care aduna numai intr-o singura zi din an pana la 40.000 de pelerini.Ce suprafata are Mamaia cata energie se consuma acolo,cati turisti vin intr-un an ?