Cum este promovat anul acesta litoralul

Pe lângă toate problemele cu care se confruntă litoralul nostru, din cauza cărora destui români preferă concediile în străinătate, se adau-gă de foarte multe ori și proasta sau insuficienta promovare făcută de agențiile de turism care vând aceste vacanțe. O parte a agenților nu au ajuns în viața lor pe litoral, iar condițiile din hoteluri și atracțiile din zonă, atâtea câte sunt, le știu doar „din cărți“. Până săptămâna viitoare se va rezolva însă și această problemă. De astăzi lito-ralul va fi „invadat“ de aproximativ 600 de agenți de turism de la noi din țară și din Republica Moldova, cel mai mare infotrip de pe litoral, eveniment ce face parte din campania de promovare a destinațiilor românești. Acesta este inițiat de Federația Asociațiilor de Promo-vare a Turismului din România (FAPT), sub sloganul „Vacanță în țara mea“, în parteneriat cu Aso-ciația Litoral - Delta Dunării, ANAT România și Moldova, patronatele hoteliere de pe litoral și cu sprijinul autorităților locale și centrale.Potrivit președintelui ANAT, Corina Martin, în perioada 22 - 28 mai agenții de turism vor vizita unitățile de cazare de pe întreg litoralul - Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp, Costinești, Eforie, Mamaia - dar și restaurante, atracții turistice, cluburi, iar în plus vor avea parte de mese cu specific dobrogean, degustări de vinuri, excursii și tururi locale, croaziere pe mare.Trăgând linie, litoralul ar putea să aibă anul acesta cu 10 - 15% mai mulți turiști români, a precizat Corina Martin.Moldovenii, așteptați pe litoralMoldovenii sunt turiști care cheltuiesc destul de mult pe vacanțe și în vacanțe, după cum a precizat și Sevastian Botnari, președintele ANAT Republica Moldova, așadar ar fi un adevărat plus pentru operatorii economici de pe litoral. Din păcate, proasta promovare a României ca destinație turistică din ultimii ani, implicit a litoralului, i-a făcut pe aceș-tia să se îndrepte spre țări ca Bulgaria sau Turcia. „Sunt turiști care dispun de bani, care aleg, în majoritatea cazurilor, doar hoteluri de patru și cinci stele din Bulgaria și Turcia. Agenții actuali de turism nu cunosc destinația turistică România“, a precizat Sevastian Botnari, cel care a subliniat faptul că în două săptămâni muntele din România a atras și 17.000 de turiști moldoveni, în timp ce pe litoralul, tot în două săptămâni, cifra nu ar ajunge nici la o mie.„Suntem ai nimănui“Hotelierii din sudul litoralului cer disperat ajutorul autorităților locale. Au investit milioane de euro, dar turiștii se lasă așteptați și asta deoarece infrastructura lasă de dorit. „Infotripul să nu-l facem noaptea, mai ales în sudul litoralului. Acolo este beznă. Sunt alei pe care nu se poate circula. Când deschidem sezonul, dispare și ministrul și rămâ-nem apoi cu Corpul de Control. La ora asta suntem ai nimănui”, a pre-cizat președintele Asociației Patro-nale Mamaia, Nicolae Bucovală.35 de agenți de turism moldoveni, în DeltăGrupul de 35 de agenți de turism din Republica Moldova va ajunge și în Delta Dunării, total necunoscută pentru majoritatea dintre ei. Duminică și luni vor avea ocazia să vadă locuri de o frumusețe rară, printre care și pădurea Letea sau brațul Sfântu Gheorghe, zonă de care cu siguranță se vor îndrăgosti.