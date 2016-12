Cum au vrut instituţiile statului să-l taie pe Nae, de pe liste

Foileton

Cum au vrut instituțiile statului să-l taie pe Nae, de pe liste

După referendumul de demitere a președintelui țării, guvernul a ordonat instituțiilor din subordine să scoată două milioane de alegători de pe listele electorale permanente. Nici n-a apucat să se usuce cerneala ministerială pe dispoziția cu pricina și, la locuința alegătorului Nae I. Nae, din circumscripția electorală 435, au dat năvală toate structurile. Împovărat de înalta-i responsabilitate, reprezentantul Ministerului de Externe s-a băgat în față, peste rând. Audiența sa la Nae a durat cinci minute și douăzeci de secunde și s-a terminat urât. A ieșit din casă cu un ochi vânăt și cu sacoul sfâșiat. - E o brută! Omul ăsta nu-i capabil să priceapă înaltele rațiuni de stat pentru care trebuie să se retragă de pe listele electorale. I-am propus să se declare emigrant în Jamaica și a început să țipe că el e patriot. Iar când i-am oferit un pașaport gratuit, cu tot cu viză, a devenit agresiv.Vorbele îi fură acoperite de un cântec, pe care rărunchii numitului Nae I. Nae îl urlau cu însuflețită convingere:"Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem pe veci, aici, stăpâni!" Oamenii instituțiilor se cutremurară. A venit rândul funcționarului de la Protecția Copilului să-și încerce norocul. Și-a făcut o cruce largă și a bătut la ușă. După patru minute și cincisprezece secunde a fost văzut zburând pe scări. - E un animal! - a icnit omul, adunându-se de pe caldarâm. L-am atenționat că a fost declarat minor și că nu mai are ce căuta pe listele de alegători. Nici n-a vrut să audă de copilăria fericită ce-l așteaptă, cu învățământ gratuit și alocație de la stat. O ținea una și bună că el a serbat majoratul acum 40 de ani și m-a alergat prin toată casa. Nu-mi vine a crede că am scăpat teafăr din mâinile lui.Împins de la spate, reprezentatul Ministerului Sănătății se înfățișă la Nae. După trei minute și douăsprezece secunde, tot împins de la spate, ieși prin fereastră. Funcționarul făcu "poc!" pe asfalt și se ciobi pe ici, pe colo. Scuipă doi dinți din față și povesti sâsâit:- E un barbar! L-am informat că a fost declarat bolnav mintal șșși a fost tăiat de pe lissste. Parcă a turbat când i-am spusss că-l internăm pe gratisss. În vârtejul ăla, nici n-am mai nimerit ușșșa. Omul Ministerului Sănătății se îndepărtă șontâc-șontâc.- Cine urmează? - întrebă un funcționar topit de frică.- Starea Civilă! - șopti altul, tremurând ca o vargă.Ofițerul Stării Civile era deja mort când a intrat la Nae. Atunci s-a produs minunea: după numai un minut a înviat! Era atât de viu încât nici n-a mai deschis ușa. A ieșit prin ea. - E un mon..., monstru! - se bâlbâi funcționarul. I-am comunicat oficial că, în evidențele Stării Civile, este înregistrat ca decedat și, deci, nu are niciun drept să mai figureze pe listele electorale. Am vrut să-i predau certificatul de deces pe bază de semnătură, dar m-a înhățat și mi-a spus că mă ia cu el în mormânt. Nu mă întrebați cum am reușit să scap!Cântecul lui Nae făcu cerul să se cutremure:"Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem pe veci, aici, stăpâni!"Înspăimântați, oamenii instituțiilor se împrăștiară în cele patru zări, cu misiunea față de Patrie neîmplinită.