Cum arată şi cât costă apartamentele de lux din Constanţa

Cum arată și cât costă apartamentele de lux din Constanța

Constănțenii care vor să investească o sumă ceva mai mare într-un apartament, dar nu orice fel de apartament, ci cu pretenții, au la această oră câteva variante destul de tentante, spun agenții imobiliari. Așadar, pentru sume de „numai” 300.000 - 350.000 de euro, oricine poate deveni proprietarul unei locuințe generoase, cu finisaje de lux, de cele mai multe ori mobilate de designeri talentați, cu multă experiență în domeniu.Reprezentantul unei agenții con-stănțene - Danicris Intermed, le propune constănțenilor cu dare de mână un penthouse în Faleză Nord (etaj 3 - 4), pe care cu siguranță mulți și l-ar dori. La prima vedere, luxul este cuvântul de ordine, un lux… confortabil. Are două livinguri, trei dormitoare și două balcoane, dar cele două terase, de 130 mp, pot fi considerate, de mulți, piesa de rezistență. Prețul este de 300.000 de euro, justificat poate de faptul că vorbim, în total, de 350 mp, și de piese de mobilier care au costat zeci de mii de euro.Se poate însă și mai mult. 350.000 de euro costă un apartament cu trei camere din zona Faleză Nord, de pe strada Pescarilor, ce are o suprafață construită de mai bine de 150 mp, dar 115 mp suprafață utilă.Sunt și multe agenții con-stănțene care nu au în portofoliul lor apartamente la prețurile menționate mai sus. Reprezentanții acestora spun că lucrurile merg extrem de greu pe acest segment, așadar evită, de regulă, asemenea proprietăți. Totuși, se pot lăuda că au oferte mai mult decât tentante. Un apartament dintr-un ansamblu rezidențial din zona Pescărie, despre care reprezentantul unei agenții imobiliare susține că a costat 250.000 de euro, se vinde acum cu 159.000 de euro. Pentru cei care vor să privească marea în fiecare dimineață este o variantă cum nu se poate mai bună. Apartamentul are două camere, două grupuri sanitare (în total aproape 130 mp), este mobilat și utilat complet.Un alt exemplu, un duplex în zona Faleză Nord de puțin peste 160 mp, cu marea la câteva zeci de metri, costă 200.000 de euro. Locuința nu epatează prin lux, ci mai degrabă prin poziționare. Are patru camere și patru balcoane.