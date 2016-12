Cum arată piaţa imobiliară constănţeană, după primele şase luni din an

1

felicitari!

Un articol bine facut. Desi e ciudat cum de scad preturile la apartamente, daca presiunea cumparatorilor -si mai ales a celor care inchiriaza- ramine mare. Iar de construit... mai nimic. In acelasi timp, pretul locurilor de casa a crescut -din nou-. Nu e vorba de preturile speculative de sute sau mii de euro m.p. , ci de preturile care asigura grosul terenurilor. Au disparut total preturile sub 3000E/lot. E o situatiecontradictorie, care denota manipularea pietii de cei interesati. Pentru ca tot suntem in perioada Bac-ului, imi amintesc de o carte clasica in literature romana: Morometii. Cei trei frati vitregi, au furat oile si au fugit cu ele la Bucuresti. Unul din ei, a reusit sa se angajeze si si-a cumparat un loc de casa, unde a construit o casuta cu apa curenta si electrica (culmea confortului, pe atunci). Puteti sa-mi aratati si mie un muncitor venit din provincie, care sta in gazda si reuseste sa-si ridice o casa moderna (chiar si cu 2 camera) doar din salariu? Asta denota ca piata imobiliara din Romania neocomunista e mult mai dura decat cea din Romania capitalista. Si ca secureii si nomenklatura ce se mentin la putere exploateaza mult mai dur poporul. (Si preturi la teren mai mari si salarii mai mici.) E de meditat!