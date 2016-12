Cum ar trebui să profite turismul românesc de pe urma scăderii celui din Grecia şi Turcia

Cum ar trebui să profite turismul românesc de pe urma scăderii celui din Grecia și Turcia

Turismul românesc are o șansă nebănuită în urma problemelor turismului din Grecia, afectat de instabilitatea politică și de pericolul ieșirii acestei țări din zona euro, sunt de părere reprezentanții Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS). „Realocările de turiști și reorientarea tur-operatorilor străini, speriați de derapajele Greciei, pot fi o șansă nesperată de pe urma căreia România să câștige un aflux semnificativ de turiști străini. România mai profita și de pe urma faptului că Turcia, țară cu o dezvoltare turistică foarte mare și având deja tradiție pe piețele vest și est-europene, a ridicat tarifele pentru sezonul 2012, bazându-se pe brandul de țară. Această măsură însă a dus la o micșorare relativă a cererii de pachete turistice în Turcia“, spun reprezentanții FPTS.Iată care ar fi principalele două aspecte care trebuie atent urmărite, în opinia FPTS: sistemul all inclusive trebuie generalizat pe piața românească, cu amendamentul că standardele pe care le așteaptă turiștii străini sunt ridicate. Operatorii autohtoni trebuie să poată oferi calitatea all inclusive-ului grecesc sau turcesc la prețuri atractive dacă doresc să atragă înspre România turiștii europeni care își caută în acest an o alternativă la litoralul elen sau turcesc.Pe de altă parte, este obligatoriu ca intenția de a participa la realocarea turiștilor străini care vor ocoli Grecia sau Turcia în acest an să ajungă și la ministerul de resort care are de luat câteva decizii importante în ceea ce privește facilitățile fiscale oferite hotelierilor, mai spun reprezentanții FPTS.