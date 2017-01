Cum afectează criza din Bulgaria băncile din România

Marţi, 01 Iulie 2014

Deși piețele tratează situația din Bulgaria ca pe un eveniment izolat, sectorul financiar bulgar se confruntă cu o problemă comună în regiune: creșterea ratei creditelor neperformante (NPL). Băncile din Croația, România și Ungaria, precum și cele din Bulgaria, sunt afectate de creșterea nivelului împrumuturilor neachitate, în urma boom-ului creditării anterior crizei financiare din 2008-2009. Problemele au sporit din cauza înăspririi condițiilor de creditare în urma crizei iar băncile mamă din Europa Occidentală nu au mai dorit să rostogolească liniile de creditare ale subsidiarelor sale din Europa de Est.În Bulgaria, rata creditelor neperformante era de 16,6% din totalul împrumuturilor, conform celor mai recente date ale Băncii Mondiale, comparativ cu 21,6% în România, 15,4% în Croația și doar 5% în Slovacia și Polonia.'Vulnerabilitățile cu care se confruntă băncile din regiune au scăzut în ultimii trei ani dar nu au dispărut. Prin urmare nu ar fi surprinzător să vedem în următorii ani și alte falimente bancare, din când în când. Aceste evoluții ar putea avea loc în acele țări cu cel mai ridicat nivel al creditelor neperformante, cum ar fi Bulgaria, Ungaria, România și Croația', a apreciat William Jackson, economist specializat pe piețe emergente la Capital Economics.Sistemele bancare din Europa emergentă sunt dominate de instituții de creditare din Europa Occidentală, ceea ce a lăsat instituțiile vulnerabile la șocurile din Europa, apreciază analiștii.La fel ca în țările vecine, primele două mari bănci din Bulgaria sunt subsidiare ale unor instituții de creditare din Europa Occidentală. UniCredit Bulbank face parte din grupul bancar italian UniCredit SpA iar DSK Bank este o subsidiară a OTP Bank din Ungaria.În acest context, analistul Simon Maughan, de la OTAS Technologies, a afirmat că dificultățile din Bulgaria amintesc la momentul potrivit de vulnerabilitățile Europei.'Industria bancară europeană rămâne fragilă și ne arată că cea mai mare slăbiciune cu care se confruntă economiile din Europa Occidentală o reprezintă sistemele lor bancare', avertizează Simon Maughan.'În ultimii șase ani, băncile comerciale au fost călcâiul lui Ahile, atât în Bulgaria cât și în restul Europei de Est. Asta explică de ce Europa emergentă a fost cea mai slab performantă regiune emergentă de la criza din 2008-2009', susține William Jackson.Luni, Fondul Monetar Internațional a anunțat că este gata să ajute Bulgaria, țară care trece printr-o criză bancară, chiar dacă, potrivit instituției financiare internaționale, sectorul financiar din țara vecină este bine capitalizat.Sistemul financiar bulgar trece printr-o criză ca urmare a lipsei de încredere provocată de decizia clienților Corpbank, a patra mare bancă a țării, de a veni în număr mare la ghișeele bănci pentru a-și retrage economiile, după ce în presă au apărut articole cu privire la insolvabilitatea sa iminentă. Bulgarii au început să își retragă economiile și de la First Investment Bank (FIB), a treia bancă a țării, chiar dacă au fost asigurați de Guvern și de Comisia Europeană că banii lor sunt în siguranță.'Sistemul bancar din Bulgaria este bine capitalizat și are lichidități suficiente', a adăugat purtătorul de cuvânt al FMI, care a salutat, de asemenea, răspunsul rapid al autorităților de la Sofia și Bruxelles pentru a pune capăt panicii. Comisia Europeană a acordat Bulgariei o linie de credit de 1,7 miliarde de euro pentru a asigura suficientă lichiditate în sistemul bancar bulgar.În prezent, există 29 de bănci comerciale care operează în Bulgaria, iar băncile străine controlează aproximativ trei sferturi din activele sectorului bancar. Printre băncile străine cu operațiuni în Bulgaria se numără UniCredit, Raiffeisen Bank, OTP, National Bank of Greece, EFG și Alpha Bank. Depozitele bancare în monedă locală și valută sunt garantate până la 196.000 de leva (100.000 de euro).Sursa articol: AGERPRES