Cum a scăpat România printre degete trei milioane de euro

Ştire online publicată Joi, 26 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Seceta din ultima vreme a făcut ca nivelul Dunării pe teritoriul României să scadă chiar și sub doi metri, iar vasele de croazieră cu turiști străini nu mai pot circula până în Deltă, tour-operatorii estimând că România va pierde astfel peste trei milioane de euro, dacă autoritățile nu draghează fluviul. „Problema se pune în principal pe partea bulgară, între Turnu Măgurele și Giurgiu, unde există un prag care se poate traversa foarte greu în momentul de față, din cauza cotelor foarte mici, de aproximativ doi metri. Cei de la ministerul Transporturilor nu au ajuns la niciun rezultat cu bulgarii, care refuză să dragheze. Românii refuză și ei, pentru că e obligația Bulgariei, și toată lumea are de pierdut”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gheorghe Mărginean, proprietarul unei agenții de turism, care acoperă peste 80% din serviciile la sol adresate turiștilor care vin în croazieră pe Dunăre în România. Mărginean estimează că, în cel mult o săptămână, după prognoza meteo și a cotelor apelor Dunării, navele cu turiști nu vor mai putea ajunge în Deltă. El mai spune că soluțiile găsite anul trecut au fost să se oprească navele la Turnu Măgurele, la Calafat sau la Turnu Severin, și de acolo să fie preluați turiștii cu autocarele către Deltă. „Vor fi costuri suplimentare, care trebuie suportate de tour-operatori. Anul trecut, au fost probleme similare din septembrie și s-au anulat peste 70 de croaziere. Am improvizat unele croaziere, transportându-i cu autocarul până la București, bineînțeles, toate cu reclamații, pentru că una e să ai confortul de pe nava de croazieră, alta e să vii cu autocarul. Dar multe croaziere s-au anulat”, a mai spus el. Doar agenția lui Mărginean mai are de realizat, între 1 august și începutul lunii noiembrie, 304 croaziere până în Deltă, fiecare cu câte 135-150 de turiști, deci minim sunt 41.000 de persoane care ar trebui să ajungă anul acesta pe croaziere până în Deltă. În afară de acestea, alte 60 de nave din portofoliul altor companii urmează să ajungă în Deltă. „Calculat valoric, ar însemna peste trei milioane de euro, venituri care ar fi încasate de agențiile de turism din România, care se ocupă de excursiile facultative, de căpitănii, care încasează taxe, de stațiile portuare, care au taxe de pasageri, și de firmele de transport, pentru autocare. Acești bani se vor pierde dacă Dunărea nu va fi dragată. Fiecare dintre acești turiști stă cam trei zile în România și are o zi tur de București, o altă zi tur de Constanța și o altă zi tur de Deltă”, a mai spus Mărginean, care precizează că agenția sa are programate în acest an croaziere pe Dunăre cu 117.000 de turiști. Majoritatea turiștilor (80%) sunt germani, iar în jur de 10-15% vin din SUA. Cele mai multe croaziere încep la Passau (Germania), dar mai sunt și unele de la Budapesta.