Cum a fost devalizată fabrica de ulei „Argus“ SA de 3 milioane de euro

E buna masura dlui Ponta privind plata TVA la incasarea facturii. Dar plagiatul - copiat ca la clasa primara - in teza de doctorat cum e ( ziceai mai sus de oameni fara carte ) ? De noua masura care se pregateste pentru desfiintarea CCR, DNA , ANI si CNSAS ce spuneti , doar sunteti ziarista ? De minciunile zilnice ale dlui Ponta ce spuneti ? Am impresia ca pleaca Tanda si vine Manda ( dar manda prea a fost " prolific " in numai 2 saptamani ) . In nici un caz nu agreez PPDD , care este o gluma cam periculoasa , pentru ca prinde la oameni fara carte cum bine spuneti . Despre al dv. dl. Mazare , nu exista cuvinte. Este fara limite.