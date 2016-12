Cum a devenit UMC furnizor de ofiţeri pentru flota Japoniei

Cum a devenit UMC furnizor de ofițeri pentru flota Japoniei

Interviu cu prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, prorector pentru relații internaționale și dezvoltare instituționalăÎncepând chiar din acest an, studiile, diplomele și certificatele absolvenților Universității Maritime din Constanța sunt recunoscute de Ministerul Infrastructurii, Transporturilor și Turismului din Japonia.- Domnule prorector Cornel Panait, când a fost lansat proiectul japonez?- Proiectul a început în urmă cu mai bine de patru ani, la momentul în care universitatea a semnat cu firma japoneză NYK un contract de colaborare. Acesta prevede acordarea de burse studenților noștri și posibilitatea de a face stagiul de cadet pe navele companiei.- Câți studenți sunt cuprinși în program?- În jur de 20 de studenți pe promoție. Până în prezent, 80 de studenți au bene-ficiat de burse. Cel de-al doilea pas a avut în vedere participarea noastră și a japonezilor la o serie de activități de pro-movare, în care ne-am făcut cunoscută baza materială și resursa umană a universității. Astfel, am intrat în etapa în care Asociația Armatorilor din Japonia, împreună cu Ministerul Infrastructurii, Transportului și Turismului din această țară au trecut la auditarea UMC. Pentru noi a fost o provocare deosebit de mare.- În ce a constat auditul? - Universitatea a pus la dispoziția auditorului sistemul de calitate pe care îl implementase, întreaga resursă materială și toate datele despre resursele sale umane. Japonezii n-au fost interesați doar de corpul didactic al UMC, ci și de traseul profesional al studenților. Le-au studiat parcursul din anul I până la absolvire. Apoi, i-au verificat pe cei ce au mers pe mare. Au urmărit evoluția profesională a absolvenților: în cât timp au promovat de la ofițer III la ofițer II, la șef mecanic, căpitan și comandant. Fiind atât de complex, auditul a durat peste doi ani. În momentul în care au luat decizia de acreditare, japonezii aveau certitudinea că îndeplinim exigențele lor. Certificatul a fost eliberat pe 6 martie 2015. Prin el, UMC este recunoscut ca furnizor de educație pentru oamenii care vor fi îmbarcați în flota japoneză. Asta înseamnă că absolvenții noștri nu vor mai face cursuri suplimentare de pregătire, nu vor da examene de validare a competențelor pe care le au și vor fi bine primiți în flota japoneză, având girul de calitate al Ministerului Transporturilor din Japonia.- Cât timp este valabil certificatul de audit?- Recunoașterea obținută nu este un cec în alb. După cinci ani, trebuie făcută reauditarea; vom trece prin aceleași proceduri. - În articolul precedent scriam că această recunoaștere le închide gura celor ce pun la îndoială calitatea pregătirii absolvenților UMC. În fața acreditării primite din partea autorităților din Japonia, niciun alt argument nu poate rezista. - Ceea ce am realizat noi este onorant pentru universitatea noastră, dar performanța are o semnificație mai înaltă. Ea demonstrează că învățământul românesc de marină poate produce competențe care să satisfacă exigențele unor flote de elită, cum este cea a Japoniei. Acesta este și un răspuns dat celor ce mai trăiesc cu nostalgia vechiului sistem de învățământ marinăresc.- Ce urmează, veți extinde numărul colaborărilor cu flota Japoniei? - Următorul pas este să realizăm, cu Asociația Armatorilor din Japonia, un program de colaborare și de participare a celor două instituții la dezvoltarea învățământului de marină. Desigur, este foarte important să plasăm cât mai mulți absolvenți în flota niponă. Este la fel de important să invităm doi-trei specialiști de acolo de unde se scrie istoria navigației, să fie lectori la UMC, să țină o serie de cursuri. Să nu uităm că secretarul general al IMO este japonez, că toate inițiativele majore din shipping trec obligatoriu prin Japonia.- Acest audit deschide drumul absolvenților UMC și spre alte flote din Extremul Orient, precum navele cu pavilion China, Filipine or Singapore?- Într-adevăr. Vreau să vă subliniez că noi suntem în discuții avansate cu universitățile Shanghai Maritime și Dalian University, din China, pentru realizarea unor programe masterale, în colaborare. Am avut vizite reciproce și am putut constata că ceea ce facem noi, astăzi, se situează la cel mai înalt nivel al unei instituții academice.- Absolvenții UMC muncesc pe nave străine, în echipaje internaționale. Îi pregătește universitatea să facă față șocului cultural?- În UMC, toată lumea participă la cursul de multiculturalism. Studenții învață care sunt diferențele culturale, de religie, de comportament între națiuni, popoare, etnii ori mari grupuri sociale. Există un interes foarte mare din partea studenților pentru acest curs, participarea fiind maximă.