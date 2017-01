Cum a arătat piaţa auto constănţeană în 2012

Cum a arătat piața auto constănțeană în 2012

În 2012 constănțenii au cumpărat mașini peste media pe țară. Dacă ar fi să ne uităm doar la ultimele cinci luni, la fiecare 30 de zile au fost înmatriculate la Con-stanța 500 - 600 de autoturisme. Din păcate, marea lor majoritate sunt mașini la mâna a doua, cu o vechime de peste cinci ani. Așa se face că dealerii auto din Constanța raportează cifre deloc încurajatoare pentru industria auto, ceva mai proaste chiar și decât anul trecut, semn că din ce în ce mai puțini constănțeni își mai permit luxul de a cumpăra un autoturism nou. Dacă ar fi să compa-răm cu 2007 sau 2008, ani extremi de buni pentru piața auto, diferențele sunt, pe alocuri, de necrezut.„În 2012 am stat ceva mai rău decât în 2011, însemnând o scădere de 18% a vânzărilor. În total, am vândut 58 de unități, pe când în 2011, 71. Pentru 2013 mă aș-tept să fie cam la fel”, a precizat Cosmin Began, marketing mana-ger la Toyota Constanța. În 2007 constănțenii cumpărau 395 de autoturisme marca Toyota, iar în 2008, 537, ca mai apoi numărul să scadă brusc, în 2009, la 160.Majoritatea dealerilor auto au avut un an destul de greu, mai greu decât 2011. Direc-torul de vânzări al Auto Grup Constanța (dealer autorizat Skoda), Anamaria Mihai, speră ca 2013 să fie măcar la nivelul lui 2012: „2012 a fost mai slab decât 2011, iar în 2013 sper să ne menținem la nivelul lui 2012. Creșteri nu se prevăd”. La capitolul vânzări, cifra este, pentru 2012, de 171 de autoturisme marca Skoda, pe când în 2011 aceasta era de 284. Făcând comparație cu 2007 și 2008, diferențele sunt extrem de mari. În 2007 au ajuns pe șosea, prin Auto Grup Constanța, 1.548 de autoturisme, iar în 2008, 1.452. Tot de un an mai prost ca 2011, la capitolul vânzări, a avut parte și Radacini Motors Constanța.Există totuși și creșteri, culmea, pe segmentul premium! Directorul general al Bavaria Motors (dealer BMW), Cristian Dincă, a precizat că, în condițiile în care livrează tot ce este contractat până la această oră, o să înregistreze o creștere de 30% pe vânzări, față de anul trecut.„Nu ne-a mers foarte rău, dar nici nu am avut rezultate fenomenale. Totuși, suntem unul dintre puținii dealeri care au scos-o anul acesta la liman”, a precizat Cristian Dincă. Până la sfârșitul lunii noiembrie erau deja livrate 105 autoturisme, pe când la 31 decembrie 2011 cifra era de 85. Câți constănțeni cumpărau această marcă în 2007, 2008? Undeva la 200.Piața auto națională, în declinVânzările de autovehicule noi pe piața românească s-au cifrat la 80.439 unități pe primele 11 luni din 2012, în scădere cu 22,2% față de perioada similară a anului 2011 (103.371 unități), potrivit datelor publicate de Asociația Producăto-rilor și Importatorilor de Automobile. La autoturisme, scăderea a fost de 24,9%, de la 89.032 unități livrate anul trecut, la 11 luni, la 66.834 unități în acest an.Datele centralizate arată că, în primele 11 luni din acest an topul pe mărci este format de Dacia, cu 18.346 unități vândute (27,5% din total), urmată de Volkswagen (7.550 unități - 11,3%), Skoda (5.932 unități - 8,4%), Ford (4.431 unități - 6,6%), Renault (4.428 unități - 6,6%) și Hyundai (3.059 unități - 4,6%). Vânzările de autoturisme din producția internă au scăzut cu 32,6%, iar cele din import cu 21,6%.