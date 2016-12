Cum a ajuns Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa la Kaliningrad

Cum a ajuns Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța la Kaliningrad

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a semnat protocoale de colaborare cu instituții de cercetare și muzeale din Federația RusăComplexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a ieșit din tiparele muzeelor clasice și își asumă multiple roluri socio-economice: de educare pentru mediu a tinerilor, de orientare școlară și profesională, de organizare a practicii studențești, de cercetare științifică, de spectacol și atragere a fluxurilor de turiști. Semnificativ pentru evoluția sa este faptul că, în ultimul deceniu, a reușit să pună bazele unei rețele impresionante de colaborări cu instituții de cercetare științifică, muzee și grădini zoologice din Bulgaria, Italia, Spania, Grecia, Mol-dova, Federația Rusă, Ucraina și China.Relația cu Institutul Federal de Cercetare Pescărească și Oceanografică Atlant - NIRO, din Kaliningrad (Federația Rusă), are în spate o istorie interesantă, povestește dr. Nicolae Papadopol, direc-torul tehnic al complexului muzeal. Ea pornește de la colaborarea de peste 35 de ani, dintre Atlant - NIRO și Institutul Național de Cercetări Marine „Grigore Antipa“ (fostul Institut Român de Cercetări Marine - IRCM). În vremurile când România avea o flotă de pescuit oceanic, institutul din Kaliningrad era partenerul ei în studiul resurselor pescărești ale Africii. Institutul Atlant - NIRO funcționează din 1949 fără întrerupere. Are 400 de specialiști și două nave de cercetare, de 4.000 tone registru brut. Pentru complexul muzeal din Constanța, relația cu acest gigant al cercetării științifice marine constituie un mare câștig. În baza protocolului de colaborare dintre cele două instituții, Constanța a găzduit, în anul 2012, expoziția dedicată cercetărilor efectuate de Atlant - NIRO în Oceanul Mondial. În plus, cercetătorii ruși au pregătit pentru instituția muzeală românească o colecție de pești din zona central-estică a Atlanticului. Exponatele au fost transmise în Maroc, Ambasadei României din Rabat și Oficiului Comercial de la Pangero, urmând să ajungă în țară. Colecția va putea fi admirată de public în 2015, cu ocazia deschiderii noului delfinariu, a anunțat dr. Nicolae Papadopol.În iulie 2014, a fost rândul românilor să organizeze o expoziție la Kaliningrad, finanțarea fiind asigurată de Direcția Județeană de Cultură Constanța și Ministerul Culturii. Kaliningrad e poziționat la între-tăierea unor rute turistice ce leagă vestul cu estul Europei, relatează dr. Nicolae Papadopol. Este unul dintre cele mai mari porturi militare, comerciale și pescărești ale Federației Ruse, situat la Marea Baltică și cu deschidere la Atlantic. Intitulată „Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța - oferta educațională și turistică”, expoziția a fost găzduită de Muzeul Oceanului Mondial, o instituție muzeistică uriașă, reprezentativă pentru Federația Rusă și cunoscută pe toate meridianele lumii. Din delegația română, prezentă la Kaliningrad, au făcut parte directorul științific dr. Nicolae Papadopol și dr. ing. Adriana Chiorean, șefa secției Acvariu.Evenimentul expozițional a fost marcat de câteva momente majore, cu o semnificație deosebită pentru colaborarea științifică și culturală dintre cele două țări. „Pe data de 30 iulie a avut loc întâlnirea cu staff-ul științific al Atlant - NIRO. Partea rusă a făcut oferta prelungirii convenției cu încă cinci ani” - povestește dr. Nicolae Papadopol. „Instituția noastră este percepută nu doar ca o instituție muzeală și de cultură, ci și cu potențe știin-țifice reale. Noi putem constitui elementul de legătură dintre cerce-tarea marină rusească și cea românească, dar și cu instituțiile de învățământ de marină, cu care avem încheiate protocoale de colaborare. Din partea Muzeului Oceanului Mondial, am primit o propunere de colaborare pe o perioadă de cinci ani. Colegii ruși ne oferă o expoziție despre istoria vânătorilor de balene și a măsurilor luate în apărarea lor. Aceasta ar putea fi inaugurată la deschiderea noului delfinariu. Va fi o expoziție de mare interes pentru orașul nostru. Pe de altă parte, conducerea muzeului și-a exprimat intenția de a deschide o secție dedicată pescarilor români de la Marea Neagră și dorința de a achiziționa câteva bărci pescărești. O altă ofertă de colaborare pe cinci ani a venit din partea Grădinii Zoologice din Kaliningrad. Aceasta are o istorie de 150 ani și conexiuni cu rețeaua grădinilor zoologice din Europa. Colaborarea cu ea ne va da posibilitatea să aducem câteva foci din Marea Baltică.” În cadrul celor patru zile petrecute în Kaliningrad, delegația română a vizitat un centru de cercetări pentru cultura intensivă a calcanului, unde a luat cunoștință de cele mai performante dotări pentru menținerea vieții în bazine închise, și a stabilit contacte cu centrele universitare.