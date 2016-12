Cum a ajuns Ciprian Mihail Fronea comisar şef al Gărzii Financiare Constanţa? (II)

Interviu în exclusivitate pentru "Cuget Liber"

Cum a ajuns Ciprian Mihail Fronea comisar șef al Gărzii Financiare Constanța? (II)

Ciprian Mihail Fronea (37 de ani), noul comisar șef al Gărzii Financiare - Secția Constanța, a binevoit să răspundă întrebărilor ziarului „Cuget Liber”.- În general, comisarii merg în control câte doi?- Suntem obligați să fim minim doi, întotdeauna, la un act de control.- În cazul milițienilor se spunea că merg câte doi pentru că unul știa să scrie, iar celălalt să citească.- Toți comisarii au studii superioare. Asta este o certitudine.- Dar de ce mergeți câte doi, să se împartă șpaga la doi?- Nu știu ce se împarte, dar așa este stabilit prin lege. - A venit cineva să vă spună: ia, domnule, de la mine și lasă-mă?- Cât am fost comisar, nu! Iar de ieri și până azi, de când sunt comisar șef, nu!- Cum, nimeni nu a venit să vă tenteze?- Nu! Au fost cazuri de prieteni de-ai mei, dar le-am spus: sunt colegii mei, își fac datoria… și așa mai departe. Toți suntem oameni, orașul e mic…- Deci, au venit cu traficul de influență!- Nu neapărat trafic de influență, dar știți cum e: toată lumea bănuiește pe toată lumea. - Vreun evazionist mai nervos s-a dat vreodată la dumneavoastră? Ați primit vreo amenințare?- Nu! Au mai fost cazuri de oameni nervoși, dar s-au calmat. Nu au vrut să permită accesul în incinta în care depozitau sau desfășurau activitatea, dar cu o vorbă bună s-a rezolvat totul. Eu personal nu am avut niciun incident de acest fel. - Pistolul din dotare l-ați avut vreodată la șold?- Niciodată în 12 ani. L-am avut la șold când am efectuat tragerile obligatorii. Nici nu dorim să le luăm. În cazul în care cunoaștem dinainte natura operațiunii, apelăm la serviciile specializate: Jandarmerie, DIAS și așa mai departe. Noi suntem economiști. Doar să aruncăm cu pixul sau stiloul după…- Ce se schimbă la Garda Financiară Constanța, odată cu venirea dumneavoastră la cârmă?- Asta nu o pot spune eu de acum, aștept să vorbească rezultatele. Degeaba vă spun eu, că o să schimb aia sau aia. Oricum, domnul Cristian Radu, care a condus această instituție, a avut, din punctul meu de vedere, rezultate. Măcar să-l ajung. Nu depinde numai de mine; depinde și de ceilalți.- Să vă întreb altfel: ce vreți dumneavoastră să introduceți nou?- Nu neapărat nou. Vreau, în primul rând, să fac instituția să funcționeze mai eficient. Sunt probleme de bucătărie internă, ce țin de circuitul documentelor. De-a lungul anilor s-au adunat mai multe probleme. Acestea trebuie rezolvate în primul rând, pe partea de organizare internă. Iar ca realizări, le veți vedea.- Odată cu venirea dumneavoastră la cârma instituției, evazioniștii trebuie să se tea-mă mai tare?- Atâta timp cât instituția asta va exista, orice persoană care vrea să eludeze legea fiscală trebuie să se teamă, indiferent că la cârma ei stă Fronea, Radu, Ovidiu Mihai sau altcineva. - Spre ce direcție vă veți îndrepta acțiunile: mica sau marea evaziune? - Ambele sunt importante. Marea evaziune, de miliarde de lei, este extrem de gravă. Dar nu trebuie neglijați nici cei ce nu emit bonuri fiscale de câțiva lei. Avem în vedere ambele tipuri de evaziune. În perioada imediat următoare, vom demara două acțiuni, pe care le efectuăm an de an. Una se referă la producția și comercializarea cerealelor. Vom porni de la solă, de la producătorul de ce-reale până la exportator. Apoi, pentru confirmare, vom reface drumul invers, de la exportator la producător. Cea de a doua acțiune vizează combaterea evaziunii fiscale pe litoral. - Încălcați Codul muncii? Câte zile pe săptămână veți lucra?- Nu avem cum să-l respectăm. Și înainte, când eram comisar, lucram și sâmbăta, și duminica. Nu ai cum să lucrezi doar 8 ore pe zi. - Vă place meseria asta, în care comisarul trebuie să alerge după toți evazioniștii, infractorii, bandiții și în care există atâtea tentații? Ăia învârt milioanele pe lângă comisar, iar el…- Să le învârtă! Unii învârt milioane, alții învârt miliarde, asta e! Din moment ce sunt aici, la conducerea instituției, e clar că mi-a plăcut. Altfel refuzam postul. - Cum vă distrați?- Sunt căsătorit, am doi copii. Până acum mai plecam în concedii mai lungi. Acum au crescut. - Nu vă duceți cu familia la restaurant?- Bineînțeles!- Și când vreți să face plata, chelnerul vă spune că e din partea casei?- Niciodată nu am permis. Și dacă a insistat cineva, nu am mai mers a doua oară acolo. Nu e corect, nu-i normal.- De-acum încolo, s-ar putea să nu mai fie cârciumă în care să vreți să mai intrați? - Nu-i adevărat, căci mai am și prieteni care știu să mă aprecieze.- Câte vile, câte mașini și câte conturi în bănci aveți?- Nu am conturi în bănci, nu am vile. Pe declarația de avere apare un apartament cumpărat, nu mai știu, prin 2005, de 50 metri pătrați. N-am obiecte de artă și n-am mașină. - Sunteți cel mai sărac comisar șef din câți au fost.- Intenționez să achiziționez o mașină de la un prieten. O veți vedea cât de curând în declarația de avere. Încă nu am făcut actele și din acest motiv nu apare în declarație.- Aveți carnet de șofer?- Din 1994,categoria B.- Ați avut vreodată vreun accident? - Am avut un accident cu victime, în 2002.- Aoileu!- S-a întâmplat. Era noaptea, la ora 21, în martie 2002. Mi-a apărut, fix în fața mașinii, un pieton, în zona Castelu, unde furau combustibil. Era în stare de ebrietate. Am încercat să-l evit și am tras de volan cât am putut. N-am reușit. Am derapat și am intrat pe contrasens într-un TIR. M-am învârtit de vreo două-trei ori și m-a aruncat în copaci. Eu n-am avut nimic, doar soția și sora mea. Pietonul, din păcate a decedat. Am încercat să-l evit, dar l-am acroșat cu oglinda și partea din dreapta a parbrizului. Alcool nu consuma-sem. Am fost la spital și mi s-au prelevat probe. Am stat șapte luni în cercetări și decizia a fost de neînceperea urmăririi penale. S-a făcut o expertiză. Nu mai știu ce alcoolemie a avut victima. Acesta a fost singurul accident grav. Restul au fost tamponări. Au intrat în mine de cinci - șase ori în 18 ani de conducere auto. - Unde lucrează soția?- Soția este economist și lucrea-ză din 1999 la Trezoreria Constanța. - Iar copiii?- Un băiat de 6 ani și o fată de 2 ani. - Să vă trăiască! Vă mulțumesc pentru interviu!