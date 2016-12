Cum a ajuns Ciprian Mihail Fronea comisar şef al Gărzii Financiare Constanţa? (I)

Interviu în exclusivitate pentru „Cuget Liber“

Cum a ajuns Ciprian Mihail Fronea comisar șef al Gărzii Financiare Constanța? (I)

Ciprian Mihail Fronea (37 de ani) este noul comisar șef al Gărzii Financiare - Secția Constanța. Prin Ordinul nr. 960 din 3.07.2012, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, el a fost numit în postul rămas vacant, după ce fostul comisar șef Cristian Radu a fost ales primar al Mangaliei. La început de mandat, el a binevoit să răspundă întrebărilor ziarului "Cuget Liber".- Ciprian.- Am absolvit în 1997, Academia de Studii Economice București - Facul-tatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Deci sunt economist. Am terminat și Facultatea de Drept, aici la Universitatea "Ovidius", în 2002.- Din 1998, am fost angajat la Direc-ția Generală a Finanțelor Publice Constanța, iar din 2000 și până în prezent, la Garda Financiară Constanța. Am fost simplu comisar. Nu am avut nicio funcție de conducere.- Nu și n-am fost.- Asta nu mă întrebați pe mine, căci nu eu fac numirile. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală m-a numit.- N-am nicio pilă, din moment ce până acum am fost simplu comisar. Nu l-am văzut pe președintele ANAF până la…- Habar nu am pe ce criterii s-a făcut numirea. Vă pot spune că ieri (10 iulie 2012 - n.n.) a venit numirea, cu data de 3 iulie, prin ordin semnat de președintele ANAF.- Da, normal.- Nu știu. Cert este că, din moment ce încă sunt în instituție, înseamnă că am fost admis.- Pe la mijloc.- Nu mai știu. În 12 ani de muncă, împreună cu colegii mei, am lucrat la mai multe dosare. Noi nu ne ocupăm de prinderea celor ce încalcă legea. Investigăm cazul și îl înaintăm organelor de cercetare penală. Noi doar prezumăm că anumite persoane sau societăți se sustrag de la plata impozitelor, că au încărcat cheltuielile sau nu au înregistrat veniturile.- Întrucât nu am avut funcții de conducere, nici nu am urmărit mersul lucrării. În calitate de comisar pregătesc documentația pentru dosarul penal, îl înaintez Parchetului și mai departe…- Au fost mai multe, la care am lucrat împreună cu mai mulți colegi: cunoscutul caz cu rromii din Cuza Vodă, care făceau afaceri cu fier vechi; cel cu caracatița cerealelor, de acum câțiva ani, o afacere cu mai multe firme implicate. Și altele. În toate cazurile, a fost o muncă în echipă, împreună cu colegii mei. Când avem un act mare - cum îi spunem noi - cu multe încrengături, cu societăți din afara județului și din județ, nu poate lucra o singură echipă de comisari.(continuare în ediția de mâine)