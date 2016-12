Cu trotineta electrică în Constanţa anului 2050

1

Gara Veche nu se afla pe locul actual al Casei Albe

O mica-mare inexactitate; Gara Veche (1860-1960) nu se afla pe locul actual al Casei Albe! Se afla exact pe locul actual al noii Curti de Apel, vis-a-vis de cladirea veche a Tribunalului, la intersectia de atunci a strazii Traian cu str Rascoala din 1907, strada care se "infunda" in Tribunal! Daca trasezi imaginar o linie dreapta in prelungirea actuala a strazii Rascoala din 1907, acea linie va trece prin spatele Casei Albe, deci dincolo, spre Casa Alba, nu era nicio linie de tren, deoarece liniile se terminau pana la strada (Rascoala din 1907)! Pe locul actual al Casei Albe se afla Parcul Garii (in anii '50-'60, pana sa se construiasca Casa Alba, se numea Parcul Maxim Gorki!). Exista un triaj in actualul parc Arheologic, iar peroanele Garii Vechi erau pe aliniamentul de azi al str Prelungirea Traian (bulevardul cu 4 benzi care trece pe langa Casa Alba si care se interecteaza cu Tomis)...