Cu doar 84.300 dolari intri în cea mai mare franciză din lume

Vreți să intrați în business în anul 2010? Dacă aveți un capital de start și nu vreți să vă bateți capul cu planuri de afaceri ajustate la criză, analize de risc și liste de inventar, atunci cea mai simplă soluție este să investiți într-o franciză. Anul 2010 promite o ușoară revigorare a consumului și, cu puțin ajutor, puteți alege o franciză de succes. Revista Entrepreneur a realizat un top al celor mai bune afaceri de gen, care au șanse mari să își continue expansiunea în 2010. Pe primul loc s-a clasat Subway, un lanț de restaurante care se bazează pe un mesaj „organic” – produse naturale, proaspete, calorii puține, diete de-a gata. Subway deschide circa 40 de restaurante noi în fiecare săptămână, având deja peste 31.500 de francize, la nivel mondial. Investiția inițială este cuprinsă între 84.300 și 258.300 de dolari, în funcție de mărime. Dacă vi se pare prea mult, trebuie să menționăm că în acest an, Subway va depăși McDonald’s, în topul lanțurilor fast-food cu cele mai multe localuri din afara SUA. De altfel, McDonald’s se află pe locul doi în clasamentul Entrepreneur, cu un profit în creștere cu 6% în 2009, față de 2008, și peste 1.600 de restaurante noi deschise în toată lumea. În prezent, McDonald’s are peste 25.800 de localuri, vânzând francize încă din 1955. Marea problemă este costul – între 995.900 și 1.842.700 dolari. Pe locul trei se află supermarket-ul 7-Eleven, cu peste 35.100 de francize în lume. Marele avantaj este linia internă de credit a companiei, care poate fi accesată de cei care doresc să intre în „familie”. În plus, taxele inițiale sunt plătite de restul francizelor, ceea ce înseamnă că investiția poate fi de minimum 40.000 dolari. Pentru cei cu resurse financiare, 7-Eleven pune la dispoziție și pachete de start în valoare de până la 775.300 dolari. Pe locul patru este lanțul de hoteluri Hampton Inn/Hampton Inn & Suites, care se bazează pe o strategie unică – standardul de confort este menținut permanent, indiferent de situația economică. Astfel, cei care apreciau serviciile Hampton Inn înainte de criză se pot întoarce liniștiți, odată cu finele recesiunii, iar cei care își permit în continuare să se cazeze nu sunt tratați cu servicii de calitate inferioară. Se pare că funcționează, având în vedere faptul că în 2009 s-au deschis 150 de noi hoteluri Hampton Inn, ridicând totalul la 1.636. Investiția inițială este cuprinsă între 3.716.000 și 13.148.800 dolari. Ce trebuie să știți – lanțul de hoteluri pune accentul pe confortul total al clienților, angajații trebuind să rezolve absolut toate cerințele lor (în limita absurdului, evident). Spre exemplu, într-un hotel din Wisconsin, angajații au ieșit și au muls niște vaci din apropiere, după ce un client s-a plâns că este deranjat de mugetele lor. Alte francize din top sunt Supercuts (frizerii low-cost, 111.000 – 239.700 dolari), H&R Block (consultanță financiară pentru contribuabili, 26.427 – 84.094 dolari), Dunkin’ Donuts (gogoși, 537.750 – 1.765.300 dolari) și Jani-King (firme de cleaning, 11.400 – 35.050 dolari).