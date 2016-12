Cu ce propuneri vin agenţiile de turism constănţene, pentru concediul din vară

Cu ce propuneri vin agențiile de turism constănțene, pentru concediul din vară

Agenții de turism constănțeni spun că această perioadă este perfectă pentru a ne cumpăra pachete turistice externe pentru lunile din vară. Nu doar că oferta este generoasă, așadar putem alege orice destinație și hotel dorim, dar și prețurile sunt acum mult mai bune.Grecia a fost și este o destinație extrem de apreciată și căutată de constănțeni, mai ales că în ultimii ani pachetele turistice au devenit tot mai atractive. De exemplu, o vacanță de 13 zile (12 nopți de cazare), la un hotel de patru stele de pe insula Corfu (stațiunea Kassiopi), costă, dacă plata integrală se face până pe 15 martie, 163 de euro (plus 500 de lei) de persoană, în luna iunie, iar în vârf de sezon (luna august) doar 213 euro (plus cei 500 de lei), de asemenea, daca plata se face, integral, până la jumătatea lunii martie. Transportul se face cu autocarul, iar masa nu este inclusă în aceste prețuri, așa cum nu sunt nici alte activități suplimentare, însă chiar și așa pachetul este destul de atractiv.Pentru cei care preferă să nu aibă grija micului dejun și a cinei, la un alt hotel de trei stele, tot din Corfu (stațiunea Moraitika), un sejur cu 12 nopți de cazare costă până în 300 de euro de persoană (plus 500 de lei), în iunie, sau 350 de euro (plus cei 500 de lei), în august, de asemenea dacă plata se face până pe 15 martie. Bineînțeles, costul croazierelor, de exemplu, nu este inclus în prețurile prezentate mai sus, însă chiar și așa oferta pare destul de tentantă. Mai mult, dacă am cumpăra acum același sejur, însă pentru a doua parte a lunii septembrie, ar trebui să achităm doar 130 de euro de persoană (plus 500 de lei); și vorbim despre 12 nopți de cazare, cu mic dejun și cină.Turcia sau destinații exotice?Lăsând Grecia la o parte, Turcia a devenit și ea o destinație foarte cău-tată de constănțeni, asta spun agen-ții de turism. Și în cazul acesta, dacă se optează pentru transportul cu auto-carul, prețurile sunt destul de accep-tabile. Într-una dintre cele mai căutate stațiuni ale Turciei, Kusadasi, un pachet de zece zile (șapte nopți de cazare), all inclusive, la hotel de trei stele, costă, pe început de iunie, dacă plata se face până la sfârșitul lunii februarie, 175 de euro, la care se adaugă și suplimentul de transport cu autocarul, de 85 de euro de persoană. Pentru luna august, prețurile urcă până la 230 - 250 de euro, de persoană.Toate pachetele prezentate mai sus includ hoteluri situate la doar câteva sute de metri de plajă.Constănțenii mai cu dare de mână pot opta pentru destinații exotice. Re-publica Dominicană este o variantă bună. Șapte nopți de cazare, cu all inclusive, transport cu avionul inclus, însă numai pe ruta Madrid - Cancun - Madrid, costă, în luna iunie, 740 de euro, de persoană, la hotel de patru stele, iar în august, 940 de euro.Agenții de turism ne sfătuiesc însă ca înainte de a lua o hotărâre bazată strict pe informațiile găsite pe site-urile de profil, să intrăm în legătură cu lucrătorii din agenții. Mulți dintre ei, cei cu ani buni de experiență, au vizitat hotelurile pe care le propun constăn-țenilor, sau cel puțin dețin informații prețioase despre ele, și, pentru a nu-și pierde mai ales clienții fideli, fac întotdeauna caracterizări realiste.