Cu ce oferte vor cămătarii să-i escrocheze pe constănţeni

Cu ce oferte vor cămătarii să-i escrocheze pe constănțeni

„Domnule redactor, până acum am primit vreo patru telefoane de la diverse societăți financiare care se ofereau să mă împrumute fără dobândă, fără comisioane. Cred că este ceva necurat la mijloc. Cum e posibil ca o firmă să te împrumute cu bani și să nu vrea nimic în schimb? Doar nu e vorba de acte de caritate. Până și la Casa de Ajutor Reciproc plătești dobândă. Le suspectez pe respectivele firme că vor să ne momească, promițându-ne marea cu sarea, și apoi să ne escrocheze. Sunt destui care au pățit-o. O cunoștință de-a mea a rămas fără garsonieră, pentru câteva mii de lei împrumutate de la cămătari. Și mai e ceva: de unde ne știu ăștia telefoanele?” - îmi spune pensionarul P.G. (în vârstă de 69 ani, din Constanța)Cazul relatat nu este izolat. Ofertele societăților financiare nebancare s-au înmulțit în 2015. Creditul cu buletinul, la modă în 2006 - 2008, dar de pe urma căruia numeroși clienți au avut de pătimit la scadență, s-a relansat. Mulți dintre așa-zișii prestatori ai serviciilor de creditare sunt cămătari sadea.Pentru a prinde cât mai mulți fraieri în plasă, „rechinii” au început o amplă campanie de promovare, împânzind cutiile poștale din Constanța cu fluturași publicitari. Sunt ofertate: carduri de credit cu sume de până la trei salarii sau pensii, fără dobândă și comisioane pentru o perioadă de grație de 55 de zile; credite pe cinci ani, fără comisioane, dar cu dobânzi înrobitoare.Din oferta prezentată pe un astfel de fluturaș publicitar, rezultă că pentru un împrumut de 3.000 de lei, pe cinci ani, clientul va plăti 63 lei pe lună. Practic, dobânda totală la sfârșitul celor cinci ani se ridică la 126%, respectiv 3.780 lei. Pentru cei 3.000 de lei împrumutați nefericitul în cauză trebuie să achite 6.780 lei până la scadență.Iată un alt exemplu: pentru un credit de 50.000 de lei, pe cinci ani, dobânda lunară percepută este de 1.041 lei. Până la termenul limită al împrumutului, clientul are de achitat o dobândă totală de 62.460 lei, respectiv 124,92% din valoarea creditului. Una peste alta, suma totală pe care trebuie să o achite victima este de 112.460 lei.Este limpede că cei mai mulți dintre amărâții care se încumetă să se împrumute în aceste condiții nu vor putea achita împrumutul și dobânzile, astfel că bunurile lor imobiliare vor fi executate silit, iar ei vor fi aruncați în stradă.Cămătarii care lansează aceste campanii publicitare își spun „consultanți financiari”. Or, după câte se știe, rolul unui consultant financiar este să acorde clienților sfatul cel mai bun, să-i consilieze în luarea deciziei financiare, nicidecum să-i prostească, să-i escrocheze.