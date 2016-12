Cu ce oferte vin unităţile de cazare de pe litoralul românesc, de 1 Mai?

Cu ce oferte vin unitățile de cazare de pe litoralul românesc, de 1 Mai?

În acest an, 1 Mai nu înseamnă doar Ziua Internațională a Muncii, pentru români. Potrivit ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, 1 Mai va marca și deschiderea oficială a sezonului estival pe litoralul românesc. Cum se pregătesc hotelierii și ce tarife vor practica în primele zile din sezonul 2010? Testul de 1 Mai Litoralul românesc a dus lipsă de turiști, de sărbătorile pascale din acest an. Astfel, potrivit Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FTPR), de Paște, 500 de români și-au rezervat o cameră la un hotel din stațiunile de pe litoral. Totuși, majoritatea hotelierilor nu sunt îngrijorați de această situație. Ei spun că adevăratul test va fi 1 Mai, când vor veni turiști din toată țara să sărbătorească în „mod tradițional”, în stațiunile românești de la Marea Neagră. Încă de pe vremea comunismului, stațiuni precum Costinești, 2 Mai și Vama Veche erau pline de 1 Mai. Pe lângă sărbătorile propagandiste oficiale, exista o sărbătoare paralelă a tinerilor și artiștilor care mergeau în sudul litoralului pentru a se distra. Tradiția s-a menținut până în zilele noastre și în fiecare an, mii de turiști din întreaga țară profitând de minivacanța de la începutul lunii mai pentru a veni la mare. Și în noul mileniu, Costinești, 2 Mai, Vama Veche și Neptun rămân stațiunile care câștigă anual competiția cu stațiunea Mamaia în materie de turiști, în minivacanța de 1 Mai. Chiar și constănțenii merg în sudul litoralului pentru a petrece Ziua Internațională a Muncii. Totuși, în ultimii ani, destinațiile externe din Balcani câștigă teren anual în fața stațiunilor românești, datorită calității serviciilor și tarifelor convenabile, de multe ori mai mici decât cele din România. Pentru acest an însă, proprietarii de vile și pensiuni, precum și hotelierii par să-și fi schimbat viziunea și vin cu oferte speciale și prețuri reduse pentru a-i determina pe români să petreacă 1 Mai pe litoralul românesc și nu în Bulgaria. 30 lei, cel mai mic tarif al unei nopți de cazare Astfel, hotelul de trei stele Royal din Costinești oferă un pachet special de 39 de euro pe zi, de persoană, pentru week-end-ul de la începutul sezonului estival. Pachetul include, pe lângă cazare și cele trei mese ale zilei, o masă festivă tradițională de 1 Mai cu muzică live în restaurantul unității. La hotelul de două stele Pierre din Costinești, un sejur de trei nopți cu rezervare într-o cameră dublă costă 288 lei. În Neptun, la hotelul Sulina, tariful unei nopți de cazare pentru un adult este de aproape 60 lei. Dacă nu vreți să plătiți atât de mult pe cazare, puteți apela la serviciile vilelor și pensiunilor din sudul litoralului. La vila Velis din Costinești, de 1 Mai, o noapte de cazare costă 30 lei. Tariful pentru o noapte de cazare într-o cameră dublă matrimonială la casa Nikita din Vama Veche este de 70 lei. Casa No Name din aceeași stațiune oferă o cameră dublă la un preț de 80 de lei pe noapte. Surprinzător, există și români care și-au rezervat din timp locuri în stațiunile de la Marea Neagră. Este și cazul vilei Madi din Vama Veche care este ocupată în week-end-ul de 1 Mai. Rezervările au început și în Mamaia În stațiunea Mamaia, lucrările de renovare și amenajare interioară sunt în toi și, spre deosebire de perioada sărbătorilor pascale, majoritatea hotelurilor au anunțat că își vor deschide porțile la începutul lunii mai. Nu același lucru se poate spune despre unitățile de alimentație publică și de agrement din stațiunea din nordul litoralului românesc. Mulți dintre hotelieri sunt pesimiști și nu cred că turiștii vor avea unde să se distreze în Mamaia, la începutul sezonului estival. Cu toate acestea, reprezentanții unităților de cazare sunt optimiști și cred că vor avea un grad de ocupare destul de mare. Rezervările au început, potrivit acestora. Un pachet de trei nopți, fără mic dejun la hotel Aurora, costă 288 lei. La hotelul de trei stele Perla, o noapte de cazare de 1 Mai costă 140 lei, într-o cameră dublă. Micul dejun de tip bufet sudez este inclus. Pentru cei mai pretențioși, prețurile sunt pe măsură. Un pachet ce include două nopți de cazare între 30 aprilie și 2 mai, cu două dejunuri în data de 1 și 2 mai, precum și posibilitatea de a beneficia de spa, costă 1.400 lei, la hotelul de cinci stele Vega. De asemenea, hotelul Palm Beach din Mamaia oferă un sejur de două nopți, în week-end-ul de la începutul lui mai, cu cazare în cameră dublă, mic dejun și prânz la un preț de 1.470 lei.