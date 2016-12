Cu ce model vrea Skoda să bată Loganul la preţ

Cu ce model vrea Skoda să bată Loganul la preț

Ştire online publicată Marţi, 01 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Modelul low-cost al producătorului ceh va fi lansat pe 16 noiembrie. Producția Skodei Rapid a început deja la uzina Chakan din Pune, India, scrie presa indiană.Skoda Rapid este concepută pe baza modelului Vento de la Volkswagen. Va împrumuta motoarele de 1,6 litri diesel și pe benzină. Propulsoarele dezvoltă 105 cai putere. Rapid se situează undeva între Fabia și Octavia. Modelul low-cost va dispune de cutie în 5 trepte, dar și de o cutie automată.Rapid va fi comercializată, pentru început, doar în India. Nu se știe dacă modelul low-cost va ajunge și în Europa.Skoda Rapid are o lungime de 4,39 metri, 1,70 lățime, 1,47 înălțime și dispune de un habitaclu generos, are 5 locuri si un portbagaj de 500 litri, în timp ce Dacia Logan are 4,26 metri, o lățime de 1,70 m lățime, 1,50 m înălțime și un portbagaj cu volumul de 510 litri. Dimensiunile sunt foarte asemănătoare. Rămâne de văzut dacă cele două modele vor avea și prețurile apropiate.