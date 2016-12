Cu cât vor băncile să vândă maşinile rău-platnicilor

Cu cât vor băncile să vândă mașinile rău-platnicilor

Multe bănci s-au lăsat păgubașe și nu mai execută silit mașinile constănțenilor care nu au reușit să-și achite diverse credite. Preferă să găsească cu totul alte variante pentru a-și recupera banii, și asta pentru că „autoturismele băncii” nu au căutare și, mai important, se „devalorizează” foarte repede. La această oră numărul constănțenilor care se află în această situație este destul de mic, așa cum este, de altfel, și numărul băncilor care au mașini în executare silită. La BRD, de exemplu, luna aceasta are loc doar o licitație pentru un autoturism Volvo S/60 cu cinci locuri, fabricat în 2002, pe motorină, al cărui preț de pornire este de 3.400 de euro. Acestuia i se alătură și un autoturism Dacia Logan - care se află pe lista cu bunuri care se valorifică pe cale amiabilă - din 2008, cu doar 32.000 de kilometri la bord, pentru care însă se cer aproape 5.500 de euro.Și Raiffeisen Bank organizează luna aceasta licitații pentru două autoturisme aflate în executare, însă nu ale unor clienți dinConstanța, așa cum se întâmplă în cazurile prezentate mai sus. Pentru a vă face o idee despre prețuri, pe un autoturism Dacia Logan din 2007 banca speră să obțină cel puțin 1.700 de euro, iar pentru o Dacia Solenza din 2004 nu mai puțin de 3.000 de euro!Leasingul, la fel de păgubosPe de altă parte, numărul mașinilor care au fost recuperate de la cei care nu au reușit să-și mai plătească leasingul este destul de mare, însă acest lucru nu înseamnă că și prețurile cerute sunt extrem de atractive. De la UniCredit Leasing putem cumpăra la această oră un Peugeot 20S din 2009, cu 66.000 de kilometri, cu aproape 5.000 de euro, ori un Renault Symbol, din 2008 și cu un rulaj de 131.000 kilometri, cu 2.400 de euro. Pe de altă parte, pentru un Mitsubishi Lancer din 2008, și cu 87.000 de kilometri, ar trebui să scoatem din buzunar 8.700 de euro.Piraeus Bank, la categoria „vânzare bunuri reposedate” are postate, pentru județul Constanța, numeroase anunțuri pentru autoutilitare și semiremorci, dar nu și pentru autoturisme. Pentru a vă face o idee de preț și în acest caz, banca vrea să vândă, printre altele, un BMW X5, din 2008, cu 50.000 de kilometri la bord, cu aproape 40.000 de euro, un SAAB, din 2007 (85.000 de kilometri), cu 13.000 de euro, un Chrysler - Sebring din 2006 (26.000 de kilometri), cu 7.900 de euro, iar un Dodge Nitro, din 2007 (84.000 de kilometri), cu 15.000 de euro. Este vorba, după cum ați putut vedea, în special de mașini cu pretenții, care acum sunt scoase la vânzare cel puțin la prețul pieței, lucru care se vede făcând comparație cu oferte similare postate pe site-urile de profil.La BT Leasing, una dintre cele mai scumpe mașini care își așteaptă un nou proprietar este un superb Mercedes Benz SL 500 7G - Tronic Roadster, negru, din 2007, cu nici 39.000 de kilometri, care acum costă 41.500 de euro, atenție, fără TVA, preț scăzut, din lipsă de clienți, de la 53.000 de euro. Și pe BRD Leasing, Alpha Leasing etc. zeci, sute de anunțuri sunt publicate. Deși sunt și câteva oferte pentru mărci mai ieftine, ca Dacia de exemplu, ori pentru altele mai scumpe, dar pe care nu le ajută anii, totuși în majoritatea cazurilor vorbim despre autoturisme de peste 10.000 de euro, de doar câțiva ani, cu puțini kilometri la bord.