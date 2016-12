Cu cât ne măreşte chiria un dulap vechi şi un pat care scârţâie

Cu cât ne mărește chiria un dulap vechi și un pat care scârțâie

Piața imobiliară din Constanța nu abundă în oferte de închiriere pentru apartamente, fie ele cu o cameră, două sau trei, așa cum se întâmplă la capitolul "vânzări". În plus, numărul celor nemobilate este extrem de mic, chiar inexistent în portofoliul câtorva agenții imobiliare constănțene. Cauze ar fi destule, însă principala ar fi cererea scăzută. Numărul constănțenilor care țin neapărat să-și închirieze un apartament complet nemobilat nu este foarte mare. Contractele semnate pe o perioadă relativ scurtă, de doar un an, eventualele neînțelegeri care ar putea apărea între cele două părți, precum și nesiguranța financiară și posibilele abuzuri, de orice natură, din partea proprietarului, sunt câteva motive ce îi determină pe chiriași să nu plece cu mobila și toate electrocas-nicele după ei. * * * Dacă mulți proprietari au înțeles că vor câștiga mai bine (solicitând chirii mai mari) cu apartamente mobilate și utilate decent, în care chiriașii să se simtă ca acasă și, destul de important, în secolul XXI, o altă parte, destul de mare, a transformat apartamentele de închiriat în depozit de vechituri. Puțin mai contează că dulapul are 30 de ani, patul scârțâie la fiecare mișcare, televizorul este identic cu cel al bunicilor, mașina de spălat scoate tot felul de sunete. Este mobilat și utilat, așadar fără 200 de euro/lună cu greu te poți lipi de un apartament cu două camere, indiferent că merită, ori ba.Unii proprietari, dar puțini la număr, au curajul să recunoască din start, referitor la dotări, că nici la capitolul cantitate, dar nici calitate, nu stau prea bine. Acest lucru nu-i face, însă, să fie prea generoși atunci când vine vorba de a scădea chiria din cauza acestui impediment. Așadar, închirierea unui astfel de apartament, la Capitol, de exemplu, costă 250 euro/lună. Zona face totul și în acest caz. * * * Diferența între un apartament mobilat și unul nemobilat, poate ajunge și la 200 euro/lună. De exemplu, în zona Portului Tomis, închirierea unui apartament nemobilat cu trei camere decomandate, confort zero, numai bun pentru cei care vor să aibă și vedere la mare, costă 300 euro/lună, însă mobilat, prețul ajunge la 500 euro/lună. De asemenea, și în Faleză Nord întâlnim aceleași sume, pentru apartamentele cu trei camere, mobilate sau nu.Diferența între cele două categorii (cea mai mică fiind în cazul apartamentelor fără pretenții) nu este însă, de regulă, atât de mare, ci în jurul sumei de 50 de euro, cel mult 100 de euro pentru apartamentele renovate, mobilate și utilate recent. Iată și câteva exemple concrete: în Tomis Nord, două apartamente similare ca și facilități au o chirie de 150 euro, nemobilat, respectiv 200 euro, în cazul celui mobilat. Aceeași diferență de 50 de euro se vede și în alte zone, cum ar fi Dacia sau Gară (200, respectiv 250 euro).Nu puțini sunt proprietarii care pur și simplu își încearcă norocul. Țin tare de preț, deși oferă spre închiriere o locuință nemobilată (pentru care, în principiu, chiria ar trebui să fie simțitor mai mică), doar, doar vor găsi clienți ce caută o astfel de casă, pe motiv că doresc să-și aducă propria mobilă, ori pentru că doresc să și-o achiziționeze pe propriul gust, și în funcție de noua casă. Condiția ar fi să nu-și schimbe prea curând proprietarul. * * * Multe apartamente sunt, potrivit proprietarilor, mobilate "de lux" și utilate "modern", "complet", ori "de actualitate". Agenții imobiliari ne sfătuiesc să nu ne lăsăm păcăliți de aceste atribute și neapărat să vedem cu ochii noștri locuințele, pentru a nu avea surprize neplăcute. De cele mai multe ori nu este neapărat vorba de rea credință, ci despre faptul că fiecare percepe altcumva aceste noțiuni.PrețuriIată și care mai sunt chiriile pentru apartamentele nemobilate: Tomis III, apartament cu două camere, cu îmbunătățiri, confort 0, 200 euro, sau 300, în funcție de suprafață și renovări; Poarta 6, apartament două camere, 150 euro; Faleză Nord, trei camere, confort 0, vedere la mare, amenajări interioare de actualitate, 300 euro; KM 4-5, trei camere, 130 euro; Inel I, două camere, confort 0, 250 euro; Billa, garsonieră, 130 euro; Badea Cârțan, trei camere decomandate, confort 0, gresie, faianță, 190 euro; Dacia, trei camere decomandate, confort zero, 200 euro; Centru, două camere semidecomandate, 200 euro; Brotăcei, trei camere, 700 lei.