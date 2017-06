Paradoxal!

Cu cât e mai profitabilă compania Oil Terminal, cu atât pierde mai mult

Compania Oil Terminal, din Constanța este surpriza pieții de capital. În 2016, operatorul portuar a derulat un trafic de 5,935 milioane de tone de țiței, produse petroliere și petrochimice, cu 9,3% mai mare decât în anul precedent, și a realizat investiții de 10,319 milioane de lei. Cât privește rezultatele financiare, pot fi caracterizate printr-un singur cuvânt: spectaculoase!Iată, în anul 2016 a realizat venituri de 162.263.136 lei, în creștere cu 15,32% față de 2015, și cu 18,46% mai mult decât în 2008, ultimul an al creșterii economice de dinaintea criziei din 2009 - 2013.Și acum, atenție! - profitul brut a urcat cu 91,51% peste nivelul anului 2015, ajungând la 19.463.986 de lei. Față de rezultatul anului 2008, este de… 13,37 ori mai mare!Pentru investitorii de pe piața de capital, compania Oil Terminal este o adevărată comoară. Plasamentele făcute în acțiunile operatorului portuar constănțean asigură un randament de 12,5% pentru anul 2016, cel mai mare de la Bursa de Valori București. Dar trebuie să fim cinstiți și să precizăm că la aceasta au contribuit nu doar rezultatele financiare ale companiei, ci și decizia Guvernului Grindeanu privind repartizarea sub formă de dividende a cel puțin 90% din profitul net.În ședinta din data de 26 aprilie 2017, adunarea generală a acționarilor de la Oil Terminal a aprobat plata sumei de 14.225.638 de lei ca dividende. Statului român, care deține 59,6222% din acțiunile companiei, îi va reveni suma de 8.481.638 de lei, iar acționarii minoritari vor câștiga 5.744.000 de lei. După vânzarea acțiunilor de către Fondul Proprietatea, cel mai mult au de câștigat acționarul Broadhurst Investments Ltd., cu sediul în Cipru (care deținea 7,63% din capitalul social al companiei, la data de 30 aprilie 2013), și acționarul Sebastian Valentin Dumitrescu (94 de ani, din București, care a ajuns să dețină un pachet de acțiuni de 11,319%).Dar în timp ce acționarii câștigă, compania are de pierdut. Fiind lăsată fără resurse financiare proprii, este nevoită să se împrumute la greu de pe piața bancară, să își deschidă linii de credit și să achite dobânzi și comisioane, pentru a putea funcționa. Mai grav e faptul că operatorul portuar este lăsat fără resurse pentru investiții, fiind condamnat la stagnare.Operatorul constănțean este departe de a fi un terminal petrolier modern. Sunt necesare automatizări pentru controlul vanelor de la rezervoare și de pe conducte. Trebuie schimbate multe dintre pompe. 95% dintre ele datează din 1970 și au fost produse la Aversa, unitate care nu mai există. Abia după realizarea automatizărilor se va putea trece la un sistem informatic integrat.Trebuie ținut cont de faptul că fasciculele de conducte subterane, dintre Depozitul Sud și dana 69, din port, sunt îmbătrânite. Ar trebui înlocuite cu altele de suprafață, care pot fi întreținute și supravegheate.La toate acestea trebuie adăugate lucrările de întreținere și reparații curente, strict nece-sare pentru exploatarea în condiții de securitate a terminalului petrolier din portul Constanța.O mare problemă o reprezintă Depozitul Nord, cu o capacitate funcțională de 400.000 de metri cubi, care ocupă o suprafață de circa 80 de hectare în mijlocul Constanței și care ar trebui scos în afara orașului, pe locația din Sud. Este anormal să se manipuleze cantități uriașe de produse petroliere și chimice în mijlocul urbei. În zadar Agenția de Mediul îi reamintește periodic companiei acest lucru, statul - patron nu dă doi bani pe această cerință de mediu și nu alocă bani de investiții. Dimpotrivă, an de an pretinde dividende de la Oil Terminal.Statul român își neglijează în mod sistematic calitatea de patron și administrator al infrastructurii energetice și de transport rutier, feroviar, naval și aerian, blocând investițiile. Recent, Guvernul Grindeanu a extins, până în 2018, măsura repartizării sub formă de dividende a 90% din profitul companiilor la care statul este acționar unic sau majoritar. De pe urma acestei politici iresponsabile, antieconomice și antinaționale, au de câștigat fondurilor de investiții străine, care dețin substanțiale pachete de acțiuni la multe dintre companiile de stat, precum și creditorii bancari.